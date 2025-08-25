Íò¤¬¥¥é¥¥é¤Ê¤éËÍ¤é¤Ï¡È¥É¥í¥É¥í¡É¡Ä°ÂÅÄ¾ÏÂç¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¿ÍÀ¸´Ñ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¶öÁü¡×
¡¡8·î31Æü¤è¤ê¡¢À¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡Ø¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ù¡Ø°¦¤Î¸ð¿©¡Ù¤¬2ºîÏ¢Â³¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¼ç±é¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢·àºî²È¡¦Åâ½½Ïº¤Î½é´üºîÉÊ¤Ç¡¢°ÂÅÄ¤Ï6·î¤Ë¿·½É¡¦²Ö±à¿À¼Ò¶Æâ¤ÎÆÃÀß¥Æ¥ó¥È¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿Æ±±éÌÜ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î¤«¤é¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ´ÊÔ´ØÀ¾ÊÛ¡£´ØÀ¾½Ð¿È¤Î°ÂÅÄ¤¬»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤Î´¶³Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÄ©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿È¾¡¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤°ÂÅÄ¾ÏÂç
¡ÖÍò¤¬¥¥é¥¥é¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤Ï¥É¥í¥É¥í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖÉ¸½à¸ì¤¬»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤Î¶¯¤µ¤È¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤¬»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬Âç¤¤¯¤º¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÇ¸å¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤É¤ì¤À¤±½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¸ì¤Ã¤¿°ÂÅÄ¡£²Ö±à¿À¼Ò¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥ÈÀß±Ä¤«¤é¼«¤é¼ê¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»öÁ°¤Ë¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ»¶ñ¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢Âç¹©¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ì¸Ä°ì¸Ä¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÂ¤¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë¡ÈµÒ±é¡É¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï½é¤á¤«¤é¥²¥¹¥È¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¥¢¥ó¥°¥é±é·à³¦¤Ë¸ò¤¶¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡È·Ù»¡º»ÂÁ¡É¤ä¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¥»¥Ã¥È¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢Àß±Ä¤ò¤·¤Æ¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡°ÂÅÄ¤Î¡È¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤È¤â»×¤¨¤ë¥¢¥ó¥°¥é±é·à¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾¯¤·¾Ð¤Ã¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤¿Æ»¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¡¢Ã¯¤â¤¬´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12ºÐ¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï1²ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢ÅÚ¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥í¥É¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÂùÎ®¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¸÷¤ë²¿¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥¥é¥¥é¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤¿¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¢¥ó¥°¥é¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¼«ÂÎ¤¬¥É¥í¥É¥í¤·¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¡¢Snow Man¤ÈSixTONES¤â¥¥é¥¥é¤Î»ÅÊý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡£Íò¤ÈËÍ¤é¤â¡¢Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£Íò¤¬¥¥é¥¥é¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤Ï¥É¥í¥É¥í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¿È¾¡¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¥é¥¥é¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µõÁü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µõÁü¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¶öÁü¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤â¡¢¤â¤¦Ë°¤¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡¤È¡¢¾×·âÅª¤È¤â¤È¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢°ÂÅÄ¤Î¸ý¤«¤é·Ú¤ä¤«¤ËÊü¤¿¤ì¤ë¡£¼þ°Ï¤¬¤É¤è¤á¤¯Ãæ¡¢Èà¤Ï¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÍ¤È´¤±¤¿Àè¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ëËÍ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡8Ç¯Á°¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤â¼ê½Ñ¤Î¸å°ä¾É¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÂÅÄ¡£ºòÇ¯¡¢40Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÂµ¤¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ëÆ£¤ò¤·¤¿¤ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢40ºÐ¤ÏÁ´Éô0¤Ë¤·¤¿ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¸«±É¤òÄ¥¤ëÉ¬Í×¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¶½Ì£¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¶½Ì£¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£¶½Ì£»ý¤Á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£ÀÕÇ¤»ý¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÕÇ¤»ý¤È¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÀ¤´Ö¤Ë¿È¾¡¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤Þ¤ë¤Ç°ìÅÙÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢º£¤ÎÈà¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ40Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÃÎ¼±±¾¡¹¤Ï¤â¤¦Ã¯¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¡£¤½¤Î¾å¤ÇÁ´ÉôÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ç0ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ê¤ã¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÁü¤Ï¡©
¡Ö²Æì¤ÎÎ¥Åç¤Î¹Á¤Ë¤¤¤¿¡¢Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£³¤¤Ë½Ð¹Ò¤¹¤ë»þ¡¢¤ª¤¸¤¤¤¬ÃÏÊ¿Àþ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£¡È¤³¤ì¤«¤é³¤¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤é¡¢¤ª¤¸¤¤¤¬¤Ò¤È¸À¤À¤± ¡È³¤¤Ï¹¤¤¤µ¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡²¿¤«¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¿À¸¤Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÐíâ×¤·¤Æ¡¢³¤¤Ï¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤¹¤´¤µ¡£¡È³¤¤Ï¹¤¤¤µ¡É¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¤¤Ä¤«»à¤Ì¤µ¡É¤È°ì½ï¤ä¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«»à¤Ì¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¥¬¡¼¥É¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÌµÂÌ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¬¡¼¥É¤ò¼Î¤Æ¡¢¿È¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¤ë¤È·è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¶öÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡È°ÂÅÄ¾ÏÂç¡É¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
»£±Æ¡¿ÌðÅçÂÙÊå¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿»³ºêÍÛ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿¸ÓÅÄÇ½À¸¡Êjuice¡Ë