¡¡½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢²ÆÀî·ë°á¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¡¢ÅÏî´·½Í´¡¢Á°¸¶Þæ¡¢¾¾²¬¹Âç¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢µÈÌî¹ÌÊ¿´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÂô¤¿¤«¤ª¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¾å¸ÍºÌ
¡¡ÆüÊÆÀ¯ÉÜ¤¬¶ËÈë¤Ë·úÂ¤¤·¤¿¹âÀÇ½¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤òÃ¥¤Ã¤ÆÈ¿ÍðÆ¨Ë´¤·¤¿³¤¹¾ÅÄ»ÍÏº¡ÊÂçÂô¡Ë¤Ï¡¢ÆÈÎ©¹ñ¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤òÀ¤³¦¤ËÀë¸À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤ò³Ë¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ÈÈ½ÃÇ¤··âÄÀ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡Ê±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¡Ë¡£³¤¹¾ÅÄ¤ÏÅ·ºÍÅª¤ÊÁàÂÉ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î³¤Àï¤òÀø¤êÈ´¤±¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÅìµþÏÑ¤Ç¤ÎÂç³¤Àï¤ÇÊÆÂè7´ÏÂâ¤ò°µÅÝ¤·¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ø½ÐÀÊ¤¹¤Ù¤¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¿ËÏ©¤ò¤È¤Ã¤¿¡Ê¥É¥é¥Þ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó1 ¡ÁÅìµþÏÑÂç³¤Àï¡Á¡Ù¡Ë¡£
¡¡±Ç²èÂèÆóºîÌÜ¤Ï¶Ë´¨¤ÎÉ¹¤ÎÀ¤³¦¡¦ËÌ¶Ë³¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·ã¤·¤¤µûÍëÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¾å¤Ç¤Ï¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÃÝ¾å¼óÁê¤òÃæ¿´¤Ë½°µÄ±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶ÛÇ÷¤ÎÀ¯¼£Àï¤¬Å¸³«¡£¸¶ºî¿ï°ì¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µÒÀÊ¤Ë¤ÏËÉ±Ò¾Ê¡¦³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÂô¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ù¥¹¥È¤Î¾å¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Â³ÊÔ¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾å¸Í¤Ï¡ÖCG¤À¤Ã¤¿¤êVFX¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤¬ËÜÅö¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¤É¤³¤¬¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¸«¤Æ¤¤¤ÆÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Î×¾ì´¶¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö³¤¹¾ÅÄ¤µ¤ó¤âÁ°ºî¤è¤ê·ì¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿´¤Î¤Ò¤À¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³¤¹¾ÅÄ¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ°ÍÉ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÆµÛ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê³¤¹¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾å¸Í¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²ÈÂ²¤ÎÇØ·Ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢µã¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Öº£²ó¤Ï¤Û¤í¤Û¤íµã¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡ØÂ©¤¹¤ë¤ÎËº¤ì¤Æ¤¿¡Ù¤È¤«¡¢À¸ÂÃ¤ò°û¤à¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´¶Æ°¤¹¤ë¤¦¤ë¤¦¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¾å¸Í¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¸«¤É¤³¤í¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µÈÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¸«¤ë¤È²¿¤«¥ß¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î´ÑÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤Ï¡¢9·î26Æü¸ø³«¡£
