¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù´°À®Êó¹ð²ñ¤Ë¡¢¶¦±é¤Î¾å¸ÍºÌ¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢²ÆÀî·ë°á¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¡¢ÅÏî´·½Í´¡¢Á°¸¶Þæ¡¢¾¾²¬¹Âç¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢µÈÌî¹ÌÊ¿´ÆÆÄ¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸»á¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£ÃæÂ¼¤¬ÂçÂô¤È¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾å¸ÍºÌ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡ª
¡¡ÆüÊÆÀ¯ÉÜ¤¬¶ËÈë¤Ë·úÂ¤¤·¤¿¹âÀÇ½¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤òÃ¥¤Ã¤ÆÈ¿ÍðÆ¨Ë´¤·¤¿³¤¹¾ÅÄ»ÍÏº¡ÊÂçÂô¡Ë¤Ï¡¢ÆÈÎ©¹ñ¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤òÀ¤³¦¤ËÀë¸À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤ò³Ë¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ÈÈ½ÃÇ¤··âÄÀ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡Ê±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¡Ë¡£³¤¹¾ÅÄ¤ÏÅ·ºÍÅª¤ÊÁàÂÉ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î³¤Àï¤òÀø¤êÈ´¤±¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÅìµþÏÑ¤Ç¤ÎÂç³¤Àï¤ÇÊÆÂè7´ÏÂâ¤ò°µÅÝ¤·¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ø½ÐÀÊ¤¹¤Ù¤¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¿ËÏ©¤ò¤È¤Ã¤¿¡Ê¥É¥é¥Þ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó1 ¡ÁÅìµþÏÑÂç³¤Àï¡Á¡Ù¡Ë¡£
¡¡±Ç²èÂèÆóºîÌÜ¤Ï¶Ë´¨¤ÎÉ¹¤ÎÀ¤³¦¡¦ËÌ¶Ë³¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·ã¤·¤¤µûÍëÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¾å¤Ç¤Ï¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÃÝ¾å¼óÁê¤òÃæ¿´¤Ë½°µÄ±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶ÛÇ÷¤ÎÀ¯¼£Àï¤¬Å¸³«¡£¸¶ºî¿ï°ì¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡Á°ºî¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÎÈ¿¶Á¤òÂçÂô¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢È¿¶Á¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¡£¤·¤«¤âÇÛ¿®¤ÏÀ¤³¦¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø³¤¹¾ÅÄ¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²þ¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈæ³ÓÅª¤ËÃË¤Ã¤Ý¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê½÷À¤Î¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ä¤Ä¡ÖÆÃ¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷À¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¡¢ÃË½÷¶¦¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æº£²ó´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ò¤ä¤Þ¤È¡ÓÉûÄ¹¤Î»³Ãæ±É¼£¤ò±é¤¸¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢ÂçÂô¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö³¤¹¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿®Ç°¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¼Çµï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤Ä¿Í´ÖÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÌò¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê³¤¹¾ÅÄ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçÂô¤µ¤ó¤À¤±¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃæÂ¼¤Ï¡ÖÂçÂô¤µ¤ó¤ÏÂÎ½Å´ÉÍý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö2Ëç1ÁÈ¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÂçÂô¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Ï¤ó¤Ö¤ó¤³¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤«¤ß¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£ÂçÂô¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤ìÁ´Éô¿©¤Ù¤¿¤é¤Ê¤¡¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤éÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ø¤Ï¤ó¤Ö¤ó¤³¤·¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤Ï¡¢9·î26Æü¸ø³«¡£
