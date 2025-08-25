Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹SHOT¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Þ¥Þ¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
8·î24Æü¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×¡¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¤Ç¸ø³«¤·¤¿¶á¶·SHOT
6·î4Æü¤ÎÅê¹Æ°ÊÍè¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿²ÏËÌ¤Ï¡¢¡ÖSummer ¡Æ25¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÊ¢¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ä¡¢Í§¿Í¤é¤È³Ú¤·¤²¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Þ¥Þ¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤Äº¢»º¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¡¼ ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¿ô¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏËÌ¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2021Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¡¢2023Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯5·î24Æü¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤ÎÇ¥¿±¤â¸øÉ½¤·¤¿¡£
