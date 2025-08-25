¡Ø¥¬¥ô¡Ùå«ÅÍÌò¤ÎÆüÌîÍ§Êå¡¢¡Ø¥¥Ð¡Ù¹ÈÅÏÌò¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂç¤¤¹¤®¤ëÇØÃæÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆüÌîÍ§Êå¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Î¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀ¥¸Í¹¯»Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ó¶»Ç®¡ª¡Ø¥¬¥ô¡Ùå«ÅÍÌò¤ÎÆüÌîÍ§Êå¡ß¡Ø¥¥Ð¡Ù¹ÈÅÏÌò¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡31Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¡ÖÌÜ»Ø¤»¡ª¤ª¤¤¤·¤¤Ì¤Íè¡ª¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§00¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¿ÉÌÚÅÄå«ÅÍ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥óÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢À¥¸Í¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¡Ù¡Ê2008¡Ë¤Ë¹ÈÅÏ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥ÐÌò¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÌî¤Ï¡ÖÀèÆüÀ¥¸Í¤µ¤ó¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡Ö»öÌ³½ê¤Î¡¢¤½¤·¤Æ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÀèÇÚÀ¥¸Í¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂç¤¤¹¤®¤ëÇØÃæÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£2¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¬¥Ö¥¬¥Ö¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥À¡¼¤È¥¬¥ô¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤Î¶¦±é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤ÎÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ó¶»Ç®¡ª¡Ø¥¬¥ô¡Ùå«ÅÍÌò¤ÎÆüÌîÍ§Êå¡ß¡Ø¥¥Ð¡Ù¹ÈÅÏÌò¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡31Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¡ÖÌÜ»Ø¤»¡ª¤ª¤¤¤·¤¤Ì¤Íè¡ª¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§00¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¿ÉÌÚÅÄå«ÅÍ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥óÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢À¥¸Í¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¡Ù¡Ê2008¡Ë¤Ë¹ÈÅÏ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥ÐÌò¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¬¥Ö¥¬¥Ö¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥À¡¼¤È¥¬¥ô¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤Î¶¦±é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤ÎÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£