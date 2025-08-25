EXIT·ó¶á¡¡½÷ÀÏ¢¤ì¤ÇÌîµå´ÑÀï¡¢ÌÜ·â¥Õ¥¡¥ó¤«¤éDM»¦Åþ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¡ª¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ª´ê¤¤¡ª¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¤¢¤¡¾ð¤±¤Ê¤¤¡ª¤â¤¦¤·¤ç¡ÊÌÔ½ë¡Ë¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Á¡×¡Ê¸å6¡¦00)¤Ë½Ð±é¡£¡È¾ð¤±¤Ê¤¤ÏÃ¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤Î·ó¶á¡£ËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤ËÌîµå´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖËÍ¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¼Ì¿¿»£¤ë¤ó¤Ç¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ð¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¼Ì¿¿»£¤êÊâ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÊý¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡È¤ª¤¤Âç¾æÉ×¤«¡©¡É¤È¡£¡È¤É¤¦¤·¤¿¡©¡É¤Ã¤ÆÊÖ¿®¤·¤¿¤é¡¢½÷¤Î¿Í¤ÈÌîµå´ÑÀï¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢DM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡£¡È½÷¤Î¿Í¤â±Ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é·ó¶á¤µ¤óÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÁêÊý¤ÎSNS¤Ë½÷À¤ÈÊÂ¤ó¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë·ó¶á¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ë²¶¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÁêÊý¤Ë¡È¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡ªÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¤¤¤¦·ó¶á¡£¸åÆü¡Ö¡È¤ªÁ°À¨¤¤¤Ê¡£¤è¤¯¤½¤ó¤ÊÆ²¡¹¤È½÷Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤·¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ã¤ÈÎ®¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£