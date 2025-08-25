iPSºÙË¦¤«¤é¤Ç¤¤¿¡Ö¥ß¥Ë¿´Â¡¡×¡£¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È·î¤ÎÀÐ¡É
¡È¥¶¡¦ËüÇî¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÎÅ¸¼¨¤À¡Ä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖPASONA NATUREVERSE¡×¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎËüÇî¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤¤ÇÝÍÜ±Õ¤ËÉâ¤«¤Ö¾®¤µ¤ÊÊªÂÎ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤ë¿Í¡¹¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡£
iPSºÙË¦¤«¤éºî¤Ã¤¿¥ß¥Ë¿´Â¡¡¢ÄÌ¾Î¡ÖiPS¿´Â¡¡×¡£
¤½¤ÎÂç¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¤ÏEXPO'70¤Î·î¤ÎÀÐ¤¬¤´¤È¤·¡£¿§¤ó¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
iPSºÙË¦¡Ê¿Í¹©Â¿Ç½À´´ºÙË¦¡Ë¤ÎºîÀ®¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿»³Ãæ¶µ¼ø¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë°å³Ø¡¦À¸Íý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£iPSºÙË¦¤Î¥¹¥´¥¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ä¹ü¡¢´ÎÂ¡¡¢¿´Â¡¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤ËºÙË¦¤òÊ¬²½¤µ¤»¤é¤ì¤ëÅÀ¡£°åÎÅ¤Î¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëiPS¿´Â¡¤Ï¡¢¿´Â¡¤Î·Á¾õ¤ò¤·¤¿¥³¥é¡¼¥²¥óËì¤ËiPSºÙË¦Í³Íè¤Î¿´¶ÚºÙË¦¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£¤Ä¤Þ¤ê¼ÂºÝ¤Î¿´Â¡¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ºÙË¦¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ËÇïÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëiPS¿´Â¡¤Ï¼÷Ì¿¤¬1¡Á2½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¡£
¤½¤Î²£¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢iPSºÙË¦Í³Íè¤Î¿´¶Ú¥·¡¼¥È¡£
¤³¤Á¤é¤âÌ®Æ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÝÍÜ±ÕÃæ¤ò¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÉº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£iPS¿´Â¡¤È°ã¤¤¤³¤Á¤é¤ÏÀ½Â¤ÈÎÇäµö²Ä¤ò¿½ÀÁÃæ¤Ç¡¢¿´Â¡ÉÂ¼£ÎÅ¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¿´Â¡ÉÂ´µ¼Ô¤Ø¤Î¼£¸³¤Ç¤Ï¡¢¿´Â¡¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¡£
Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ïå«ÁÏ¹Ñ¤ò¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÅ½¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¿´Â¡¤Ê¤É¤ÎÂ¡´ï¤â¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©
ËÍ¤é¤ÎÀ¤³¦¤Î°åÎÅ¤¬¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¿´Â¡¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡£