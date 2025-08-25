¹õÂôÇ¯Íº¡¢ÉáÄÌ¤ËÆ¯¤±¤Ð¡Ö·î¤Ë50Ëü¤Ï´ÊÃ±¡×¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¤â¡Ä»ýÏÀ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤ä¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¥¥Ä¥¤¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹õÂôÇ¯Íº¡Ê81¡Ë¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö·î¤Ë50Ëü°Ì¤Ï´ÊÃ±¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ËÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹õÂô¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤òÈãÈ½¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡ÄÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿Í¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤¤¤Æ¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ä·î¤Ë50Ëü°Ì¤Ï´ÊÃ±¤À¡ªÎã¤òµó¤²¤¿¤éÀÚ¤ê¤¬Ìµ¤¤¡ÄÌÜ¤ÎÁ°¤Ë»³¤Û¤ÉÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡Ä¡×¤ÈÊýË¡¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤ì¤Ð¡Ä¥¨¥¢¥³¥ó¡¢ÅÅµ¤´Ø·¸¡¢ÁÝ½ü¡¢²È´Ø·¸¤Î½¤Íý¤äÂç¹©¡Ä²È¤Ë½»¤à¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê»ö¤¬½ÐÍè¤ë²¿¤Ç¤â²°¡Ä¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ÐÍè¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î½¤Íý¤Ç°ìËü±ßÁ°¸å¤ÏÆñ¤·¤¤»ö¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡Ä°ìÆü¿ô·ï²ó¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç5Ëü±ß¡¢1¤«·î20ÆüÆ¯¤¤¤Æ100Ëü¡Ä·ÐÈñ¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¼ê¼è¤ê¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹õÂô¤Ï¡ÖËÍ¤¬17ºÐ¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¡Ä²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÄ¹ÃË¤ÎËÍ¤¬²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢±Ä¶È(¼Ö¡¢¥ß¥·¥ó¡¢¥Ù¥Ã¥ÉÂ¾²¿¼ïÎà)Ìë¤Ï¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¥Ü¡¼¥¤¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç¿¼Ìë¥Ð¡¼¤Î¥Ü¡¼¥¤¡Ä·î¤Ë6Ëü¡Á7Ëü(Åö»þ¤ÎÂçÂ´¤¬1Ëü5000±ß°Ì)¤Î²Ô¤®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿(¸½ºß¤Ê¤é50Ëü°Ê¾å¤Ç¤¹)¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡ÖºÙ¤«¤¤»ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÏÃ¤·¤Ç¤¹¡£Æ¬¤«¤éÂÌÌÜ¡¢ÌµÍý¤ÏÌäÂê³°¡Ä²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¡ÄÀè¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ä¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡Ä¤ä¤ëµ¤¤ÈÂÎÎÏ¡Ä¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë´êË¾¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¾ï¼±Åª¤Ê»×¹Í¤Ç¤ÏÌ´¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¤ä¤ëµ¤¤ÈÂÎÎÏ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÌ´¤Ï³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¤³¤ì¤¬ËÍ¤ÎÂÎ¸³¤È·Ð¸³¤«¤é¤ÎÅú¤¨¤Ç¤¹¡Ä¤¢¤ì¤Ï¤ä¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¥¥Ä¥¤¤Ï¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÌäÂê³°¤Ç¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£