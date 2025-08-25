¸µSTU48¤Î¡Ö¤Þ¤ê¡¼¤Ê¡×¤³¤ÈÀ±Çµ¤Þ¤ê¤Ê¤¬½µ¥×¥ì¥°¥é¥Ó¥¢½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç°Å¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À±Çµ¤Þ¤ê¤Ê
¸µSTU48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÇ®±é¤È¡¢¤ª¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê´éÎ©¤Á¡õ¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¶ÊÀþÈþ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÀ±Çµ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¡¢8·î25Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤36¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ±Çµ¤Þ¤ê¤Ê¤Î½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¢£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤è¤ê¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Û¤¦¤¬¹¥¤
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î½µ¥×¥ì¤Î»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
À±Çµ¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÉ½¾ð¤Îºî¤êÊý¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥º¤â¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¡½¡½ÅÓÃæ¤«¤é¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
À±Çµ¡¡¤Ï¤¤¡£ÅÓÃæ¤Ç¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢ºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤É½¾ð¤Î¤Û¤¦¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¼«Á³ÂÎ¤ÇÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°áÁõ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
À±Çµ¡¡»ç¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤¿åÃå¤Ç¤¹¤Í¡£È±·¿¤â¤Õ¤ï¤Ã¤È¼«Á³¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¾ì½ê¤â¥ì¥È¥í¤Ê¸ÅÌ±²ÈÉ÷¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤¬½Ð¤»¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤Î»äÉþ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
À±Çµ¡¡µ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Î¤È¤¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Î¤È¤¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤ÏÀî¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£
À±Çµ¡¡¤Ï¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤¬Â¿¤¯¤Æ¼«Á³¤ÎÃæ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿å¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¯¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï»³¸ý½Ð¿È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÀî¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½STU48¤Ë¤Ï²¿Ç¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©
À±Çµ¡¡4Ç¯¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø2Ç¯¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¹â¹»Â´¶ÈÁ°¤ËÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È»³¸ý¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ½é¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë»ÖË¾¡©
À±Çµ¡¡¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¥¸ÍÆâ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½STU48¤ÏÀ¥¸ÍÆâ½Ð¿È¤Î¥³¤¬Â¿¤¤¤Î¡©
À±Çµ¡¡´ðËÜ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÂçºå¤È¤«Åìµþ¤Î¥³¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÉáÃÊ¡¢Êý¸À¤È¤«¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¡©
À±Çµ¡¡·É¸ì¤Î¤È¤¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¿¥á¸ì¤À¤È½Ð¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¹Åç´ó¤ê¤Î»³¸ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ìÈø¤Ë¡Ö¤±¤¨¡×¤È¤«¡Ö¤¸¤ã¤í¤¦¡×¤È¤«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²»³Ú¤Î¹¥¤ß¤Ï¡©
À±Çµ¡¡¤à¤·¤íÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶Ê¤ò¤è¤¯Ä°¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏCANDY TUNE¤ÎÎ©²Ö¶×Ì¤¤µ¤ó¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok¤Ç¸«¤«¤±¤Æ¥Ï¥Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2¼¡¸µ¤Î¿ä¤·¤â¤¤¤ë¡©
À±Çµ¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤ÎÆü¸þæÆÍÛ¤¯¤ó¤ä¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Î¥Ç¥¯¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×¡Ë¤¯¤ó¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤·Ï¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Åìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ3Ç¯¡£²þÌ¾¤â¤·¤¿¤±¤É¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
À±Çµ¡¡¿´µ¡°ìÅ¾¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¤È¤Æ¤â¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç°Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Ë°Å¤«¤Ã¤¿¤Î¡©
À±Çµ¡¡¿´¤òµö¤»¤ë¿ô¿Í¤ÎÍ§Ã£¤È¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¤¤ç¤É¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢°ÊÁ°¤Î»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬º£¤Î»ä¤ò¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
À±Çµ¡¡ÉñÂæÅÙ¶»¤ä¿Ä¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¸å¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
À±Çµ¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¼Í¥¤ä2.5¼¡¸µÉñÂæ¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ï¯ÆÉ·à¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
À±Çµ¡¡¤Ï¤¤¡£À¼¤À¤±¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ç¤ÏÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¼Í¥¤ÏÀ¼¤À¤±¤ÇÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ëº£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
À±Çµ¡¡º£²ó¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Î»ä¤äÀî¤Ç¤Î³°¥í¥±¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ²½¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾åÌî ¼î¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÇëÂ¼Àé¼Ó»Ò
¡üÀ±Çµ¤Þ¤ê¤Ê¡¡
2004Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì »³¸ý¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¡û2017Ç¯¤ËSTU48¤Î1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢2021Ç¯6·î¤ËÂ´¶È¡£Æ±Ç¯¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¹¥«¥¦¥ÈÁíÁªµó2021 in Winter¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¯¡£ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¾å±éÍ½Äê¤Î¡ØÄ¶¼¡¸µ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Í¥×¥Æ¥å¡¼¥Ì¡×Re:BOOT!!¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@hoshino.marina¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@hosino_marina¡Û¡¡
À±Çµ¤Þ¤ê¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÁö¤êÂ³¤±¤ë¥¥ß¤Ø¡Ù¡¡»£±Æ¡¿º´Æ£Í¤°ì¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿º´Æ£Í¤°ì