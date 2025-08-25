½©µ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤¬10·î6Æü¤«¤é³«ºÅ¡¡Á´156»î¹ç¡¡¸©Æâ¤Î5»Ô¤Ç
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï25Æü¡¢2·³¤Î½©µ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¤È¤·¤ÆµÜºê¸©Æâ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡10·î6Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤ÇÁ´156»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·³¸ø¼°Àï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡¢»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plusÁªÈ´¡¢ÆüËÜÆÈÎ©¥ê¡¼¥°Ìîµåµ¡¹½ÁªÈ´¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢ÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º¤Î2µåÃÄ¤¬»²²Ã¤·¡¢12µåÃÄ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·×18¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡³«ºÅÃÏ¤ÏµÜºê»Ô¡¢ÆüÆî»Ô¡¢À¾ÅÔ»Ô¡¢ÅÔ¾ë»Ô¡¢Æü¸þ»Ô¤Ç¡¢µå¾ì¤ÏµÜºê»Ô¤¬¥¢¥¤¥Ó¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢À¸ÌÜ¤ÎÅÎ±¿Æ°¸ø±àÂè2Ìîµå¾ì¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤Ò¤à¤«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢SOKKEN¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î5¥«½ê¡£ÆüÆî»Ô¤ÏÅ·Ê¡µå¾ì¡¢Æî¶¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î2¥«½ê¡£À¾ÅÔ»Ô¤ÏÀ¾ÅÔ¸¶±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¡¢ÅÔ¾ë»Ô¤ÏÅÔ¾ë±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¡¢Æü¸þ»Ô¤Ï¥á¥Ç¥£¥¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¤ªÁÒ¥±ÉÍÁí¹ç¸ø±àÌîµå¾ì¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·×10µå¾ì¤Ç»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
