£´¼«¼£ÂÎ¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×Ç§Äê¡¢¡Ö¼£°Â°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È²±Â¬¹¤Þ¤ê¶ì¾ð»¦Åþ
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè£¹²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡Ê£Ô£É£Ã£Á£Ä£¹¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ê£Ê£É£Ã£Á¡Ë¤¬ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ¡¢»³·Á¸©Ä¹°æ¡¢¿·³ã¸©»°¾ò¡¢°¦É²¸©º£¼£¤Î£´»Ô¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤Æ¼£°Â°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤Î²²Â¬¤¬£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¹¤Þ¤ê¡¢»ÔÌò½ê¤Ë¶ì¾ð¤ÎÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤¬»¦Åþ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂ¥¿Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«Â¦¤ÎÈ¯É½¤ä¸½ÃÏÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¡¢£Ê£É£Ã£Á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤òÈÝÄê¤·¡¢ÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ê£É£Ã£Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ë»¡¤ä¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤¿¿Íºà¸òÎ®¤Ê¤É¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢Ä¹°æ»Ô¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡¢»°¾ò»Ô¤Ï¥¬¡¼¥Ê¡¢º£¼£»Ô¤Ï¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ£²£±Æü¤ËÇ§Äê¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥Ó¥¶¤òÈ¯µë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³Æ»Ô¤Ë¤ÏÇ§Äê¸å¤«¤éÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤¬»¦Åþ¡£»°¾ò»Ô¤Ë¤Ï£²£µÆü¸á¸å£²»þ»þÅÀ¤Ç¡Ö»°¾ò»Ô¤Ï´í¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¦½»¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìó£³£°£°·ï¤ÎÅÅÏÃ¤È¿ôÀé·ï¤Î¥á¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥¬¡¼¥Ê¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬£¹¡Á£±£°·î¤ËÅÄ¤ó¤Ü¤ò»ë»¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂç¤¤¯°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Èó¾ï¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÌò½ê¤â£²£µÆüÄ«¤«¤éÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤º¡¢£·£°£°·ï°Ê¾å¤Î¥á¡¼¥ë¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢ÅÏÊÕË§Ë®»ÔÄ¹¤Ï¡Ö°Ü½»¡¦°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤äÆÃÊÌ½¢Ï«¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µëÍ×·ï¤Î´ËÏÂÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡£Ê£É£Ã£Á¤Ï¡Ö¸½ÃÏÊóÆ»¤Ë¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ä¸í²ò¤ò¾·¤¯É½¸½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤ÎÄûÀµ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
