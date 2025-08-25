ÌµÇÔÍ¥¾¡¤òÃÎ¤ë23ºÐDF¤¬¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÂàÃÄ¤ò´õË¾¡Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡õ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬´Ø¿´¤«
¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½DF¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤¬ÂàÃÄ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£25Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»Ë¾å½é¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÌµÇÔÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤Ïº£²Æ¤ÇÂàÇ¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼¡Ê¸½¡§¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸½¡§¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½MF¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«¡Ê¸½¡§¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢¡ÈÌµÇÔÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¡É¤Î²òÂÎ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÌµÇÔÍ¥¾¡¤òÃÎ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º¸Íø¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Î¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤¬º£²Æ¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÂàÃÄ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£·ÀÌó²ò½ü¶â¤Ï6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó103²¯±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï10ÆüÁ°¤Ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÈÀÜ¿¨ºÑ¤ß¤Ç¡¢·ÀÌó²ò½ü¶â¤ÈÆ±³Û¤Î6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó103²¯±ß¡Ë¤ÎÇã¤¤¼è¤êµÁÌ³¤¬ÉÕ¿ï¤·¤¿¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¥ô¥£¥ª¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½DF¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤òÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß23ºÐ¤Î¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤ÏÊì¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥Æ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎCA¥¿¥¸¥§¥ì¥¹¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»166»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·7¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÌµÇÔÍ¥¾¡¤ÈDFB¥Ý¥«¡¼¥ëÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤äº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡ÊWB¡Ë¤òÌ³¤á¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»43»î¹ç½Ð¾ì1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
