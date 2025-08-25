ÇÑÀþ²óÈò¤Ë¸þ¤±¡ÄÌ¾Å´¹¸«Àþ¤Î¿·²Ä»ùー¸æ¿ó´Ö ¼«¼£ÂÎÂ¦¤Ï°Ý»ýÈñ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤·Ê¬Î¥Êý¼°¡×¤ÇÂ¸Â³ÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë Ì¾Å´¤È¶¨µÄ¤Ø
¡¡Ì¾Å´¹¸«Àþ¤Î¿·²Ä»ù±Ø¤«¤é¸æ¿ó±Ø¤Î¶è´Ö¤ÎÂ¸Â³¡¦ÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿²Ä»ù»Ô¡¦¸æ¿óÄ®¡¦È¬É´ÄÅÄ®¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤äÀþÏ©¤Î°Ý»ý¤ÎÈñÍÑ¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤·¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¡×¤Ç¡¢Â¸Â³¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2010Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢¸æ¿óÄ®¤È²Ä»ù»Ô¤Ç¤¢¤ï¤»¤ÆÇ¯´Ö1²¯±ß¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¾Å´¤«¤é¡Öº£¤ÎÊý¼°¤Ç¤Î±¿¹Ô¤Î·ÑÂ³¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¡¢¥Ð¥¹¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢Ì¾Å´¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤Ê¤É¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢3»ÔÄ®¤Ï¶¨µÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÍÁ³ÇÑÀþ¤Î²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
