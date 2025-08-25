´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿°¼Á¤¹¤®¤ë·ù¤¬¤é¤»¡£ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¡© ¤´¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ù³°¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë²È¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë²ÈÄí¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¿ÀîÎ¤Æà¤Ï¡¢¶á½ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤äÄ®Æâ²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¸ø±à¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò·ã¤·¤¯¼¸ÀÕ¤¹¤ë½÷À¤òÒë¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆü¾ï¤ËÊÑ²½¤¬¡£¿ô¡¹¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¤Æà¤Ï¡¢¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¬ÈÈ¿Í¤À¤Èµ¿¤¤¡¢¾Úµò¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·»öÂÖ¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ØÅ¸³«¤·¡Ä¡Ä¡£´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤È¤¤¤¦ÊÄº¿Åª¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤«¤é°°Õ¤Î¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Î¹ÔÆ°¤¬¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎËÜ¼Á¤òÉÁ¤¯¡Ø¤³¤Î³¹¤ÎÃ¯¤«¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¥°¥é¥Ï¥à»Ò/KADOKAWA¡Ë¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëËÜºîÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¤«¤é¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤Þ¤Ç¡¢Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¥°¥é¥Ï¥à»Ò¡Ë¡§Æ±¤¸¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤à3²ÈÂ²¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ÁëºÝ»°ÅùÊ¼¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¡Ø¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡Ù¤ÎÌ¡²è¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÊÔ½¸¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀµµÁ¤ÏÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÉÁ¤¤Þ¤»¤ó¤«¤È¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Çº£¤ÎÀßÄê¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆùÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´ÅöÊÔ½¸¡§ËÜºî¤Ï¡Ö¥·¥ê¡¼¥ºÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡×¤«¤éÈ¯´©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿´¤ÎÆâ¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤À¤È´¶¤¸¤ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ëÏÃ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¶¦´¶À¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬ºîÉÊ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤Î2¤Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÀµµÁ´¶¤¬Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¡¢¡Ö¹Ù³°¤Î°ì¸®²È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ½»¤ß»Ï¤á¤¿½÷À¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Æ¡¢¤´¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥°¥é¥Ï¥à»Ò¡§»ä¼«¿È¹Ù³°¤Î°ì¸®²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î´Ä¶¤È¤Û¤Ü»÷¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤â¿·¤·¤¯°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¼«¼£²ñ¤¬¤¢¤Ã¤ÆPTA¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ°À¤Î¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÎÙ¤Î¿Í¤¬¤¹¤´¤¯²ø¤·¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬(¾Ð)¡£¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Æ¤Ã¤¤ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³°Ê³°¤Ë¼èºà¤Ê¤É¤Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥°¥é¥Ï¥à»Ò¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¡¢¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤´¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈËÜºî¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÈÆ»Ï©Â²¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏSNS¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æ»Ï©Â²¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤ÎÁ°¤ä¼þÊÕ¤ÎÆ»¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤òÍ·¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤«¤é¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä²þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸¶ÃÒ¹á