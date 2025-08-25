Í§¶á¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÀ¾Èø°ìÃË¤È¹Ô¤¯¡¢¿åÃ«Àé½Å»Ò¥Ï¥ï¥¤¸ø±é¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÎÁÍýÈÖÁÈ¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍ§¶á¡Ê52¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Öº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Í§¶á¤Ï¡ÖÀ¾Èø°ìÃË¤È¹Ô¤¯¡¢¿åÃ«Àé½Å»Ò¥Ï¥ï¥¤¸ø±é¡×¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÖÆó¿Í¤ò¥Ï¥ï¥¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢À¾Èø°ìÃË¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò²ñ¾ì¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢1»þ´Ö¸å¤Ë¿åÃ«Àé½Å»Ò¤¬¥·¥ç¡¼¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÎÁÍýÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢MC¤Î»³ºê°é»°Ïº¡Ê39¡Ë¤¬ÂçÇú¾Ð¡£Í§¶á¤¬¡Ö¤³¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï»ä¤¬³¹¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍ§¶á¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Æ°ìÉÊ¤°¤é¤¤ÆÀ°ÕÎÁÍý¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÀÎ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢µ¤¤¬¹ç¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÉÊ¤°¤é¤¤ÎÁÍý¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥«¥Ë¶Ìºî¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ±¤Ç¤â¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ø¤¦¤ï¡Á¤Ã¡Ù¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤·¤ÆÍ§Ã£¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò¤Þ¤¿¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ä¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÎÁÍýÈÖÁÈ¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£