¸µ¥Æ¥ìÅì¡ÈÈþ¿Í¡É¥¢¥Ê¡ÖÂç±ü¤ÇÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤¬¡Ä¡×¡¡Á°»£¤ê¤Ç¤Î¿§ÂÇ³Ý»Ñ¤ò¸ø³«¡ª¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÓÃ«¼ÂÍª¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°»£¤ê¤Ç¤Î¿§ÂÇ³Ý»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÁ°»£¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤ÈÍ§¿Í¤¬´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÁª¤ó¤ÀÂÇ³Ý¡×¤ÈÁ°»£¤ê¤Ç¤Î¿§ÂÇ³Ý»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞNHK¤ÎÂç±ü¤ÇÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡ÖåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÃ«¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¡£º£Ç¯3·î¤Ë°ìÈÌ¿ÍÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£24Ç¯9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¤¿¡£