¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤ÉÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î±Ä¶ÈÌÜÅª¤Ç¤Î½Ð¸þ¤ò¸¶Â§¼è¤ê¤ä¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¸þ¼Ô¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ä¡¢ÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÊØµ¹¶¡Í¿¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¡£ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤â½Ð¸þ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀ¸ÊÝÂç¼ê4¼Ò¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È½Ð¸þ¼Ô¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ä¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¸ÊÝ¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¾è¹çÂåÍýÅ¹¤Ë·×Ìó250¿Í¤¤¤ë¡£ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë¤ÏÊ£»¨¤ÊÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¡¢½Ð¸þÀè¤Î½¾¶È°÷¤ËÈÎÇäÊýË¡¤ò¶µ°é¤¹¤ëÌò³ä¤Ê¤É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£