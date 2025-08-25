¡Ú¥µ¥Ã¥«ーJ3¡Û¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤ÇÄ»¼è¤ÈÂÐÀï¡¡¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤º ¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥íー¤Ë¡¡
¥µ¥Ã¥«ー¤«¤é¡£J3¤Î¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤ÇÄ»¼è¤ÈÂÐÀï¡£
¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤ÆÀª¤¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤«¤é¤âÂçÀª¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ëÃæÄ»¼è¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¾¾ËÜ»³²íFC¡£Á°ÀáÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎµÆ°æ¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á°È¾17Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤ò½¦¤Ã¤¿µÆ°æ¤¬¤³¤Îµ÷Î¥¤«¤é¥í¥ó¥°¥·¥åー¥È¡£
ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¤ÏµÆ°æ¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿¥Ñ¥¹¤¬Â¼±Û¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤âÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¤¿¤¤»³²í¤Ï¡Ö17Ê¬¡×¤ËÁ°ÀáÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿ÎÓ¤òÅêÆþ¡£
¤¹¤ë¤È21Ê¬Áê¼ê¤«¤é¥Üー¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿ÎÓ¤¬È´¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤º¡£
¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥íー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³²í¤Î½ç°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö10°Ì¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¼¡Àá¤Ï¡Öº£·î30Æü¡×¥Ûー¥à¤Ç¼ó°Ì¤ÎÈ¬¸Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£