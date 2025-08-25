TWICE モモ、デコルテ輝くドレス姿に反響！ 「女神やん」「最高級にかわいすぎるっ!!!」とファンもん絶
TWICEのMOMO（モモ）が、8月25日（月）に自身のInstagramを更新。オフショルデザインのドレスを着こなした姿が公開され、「めっちゃ可愛い！過去一刺さってる」「女神やん」「最高級にかわいすぎるっ!!!」など、もん絶するファンから反響が寄せられている。
【写真】おちゃめな表情もかわいい！ ドレスアップしたモモの別カット
■お団子ヘアで魅力アップ
この日モモは、お団子ヘアと黒のオフショルドレスを合わせたシックなスタイルで、TWICEなどを担当するメイクアップアーティスト、ウォン・ジョンヨが監修する韓国コスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」のイベントに登壇。
投稿では本イベントのオフショットが披露されていて、モモのクールな表情や目線を逸らしたおちゃめな姿などを収めた複数枚の写真を見ることができる。
胸元にさり気なくリボンが付いたドレスと高くまとめたお団子ヘアは、モモの美しいデコルテをより輝かせ、彼女の魅力をさらに格上げしており、同投稿を見たファンから「モモりん可愛すぎる！どんな髪型も似合う！シックなドレスも似合う」「お団子ももりん会いたかった」「キュンでーす」と絶賛するコメントが届いている。
ちなみに、TWICEは7月から9月にかけて、大阪、愛知、福岡、東京で日本ドームツアー「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」を開催中。8月30日（土）と8月31日（日）の2日間は、福岡のみずほPayPayドーム福岡で公演を行う。
引用：「MOMO」Instagram（@momo）
