USJ「ハミクマ」新作グッズ＆フードを公開！ 大胆な身に着けアイテム＆映えるフードが新登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、9月4日（木）から「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」、9月5日（金）から「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を開催。それに先駆け、9月3日（水）からは、「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の人気者“ハミクマ”のプロダクトをパーク史上最大のラインナップで展開する。そして今回「ユニバーサル・マーケット」と「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」で販売されるフードと、「ビバリーヒルズ・ギフト」で販売されるグッズの一部が公開された。
【写真】ハミクマ、ハミクマソウル、ハミクマパンクの可愛すぎる後ろ姿がプリントされた「Tシャツ」も登場 グッズ＆フードのラインナップ一覧
■ハミクマキャンディもフードに
今年は音声機能付きポップコーンバケツの販売や、LINEスタンプ販売、世界各地のユニバーサル・ディスティネーション＆エクスペリエンスのテーマパークにも進出がすでに発表されているほど大躍進のハミクマ。
この時期だけは「ユニバーサル・マーケット」が「ハミクマ・マーケット」に一変し、ファン必見の食べ歩きメニューが登場する。
ニューカマーであるハミクマキャンディのビビッドでスウィートな姿をそのまま表現したチュリトスや、ハミクマパンクをモチーフにしたパンキーなデザインのホットドッグで映える食べ歩きフードが登場。
また「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」では、「ハミクマキャンディ・ケーキ 〜ストロベリー〜」や、真っ赤なサーカステントから登場するハミクマの姿が禍々しくも美しいチョコレートケーキ「ハミクマ・サイコサーカス・ケーキ 〜ビターチョコ〜」が販売される。
加えて、ハミクマの身に着けグッズも「ビバリーヒルズ・ギフト」に新しく登場。大胆なプリントがポイントのハミクマのTシャツと、刺しゅうでハミクマソウルを表現したニットベストはインパクト大。ユニセックス展開なので、友だちと色違いコーデやペアルックもできる。
その他にもふわふわしてかわいいキャップやベレー帽など多様なラインナップを用意。今年は、ハミクマもしくはハミクマソウルを独り占めして自分のカメラで撮影できる「フォーティセカンド・ストリート・スタジオ 〜グリーティング・ギャラリー〜」も新しい装飾にリニューアル。自分の好きなハミクマグッズを身に着けて、記念写真を残すこともできる。
TM ＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
