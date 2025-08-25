¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û¿¼Ã«ÃÎÇî¡¡¥¨¡¼¥¹30¹æµ¡¤ò¥²¥Ã¥È
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬26Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¿¼Ã«ÃÎÇî¡Ê37¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬¥¨¡¼¥¹30¹æµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£¡Ö¥Ú¥é¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÃ¡¤¤¤¿¤±¤É½Å¤¿¤¤¡£Á°É¾È½¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥®¥¢¥±¡¼¥¹¤ä¥×¥í¥Ú¥éÄ´À°¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡×¡£Á°¸¡¤Ç¤Ï¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3·î¤Î¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Çº´Æ£Î´ÂÀÏº¤¬SG½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤¤ÎÁêËÀ¡£Ä´À°¤¬¤«¤ß¹ç¤¨¤ÐÎÏ¶¯¤¤Æ°¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡26Æü¤Î½éÆü¤Ï3R¤Ë4¹æÄú¡¢8R¤Ë3¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£8·î¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤ÏºÊ¤Î³ùÁÒÎÃ¤¬Èá´ê¤ÎG1½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£¡Ö¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤âÆþ¤ë¡£É×ÉØ¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹Í¥¾¡¥ê¥ì¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥Áö¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¡£