¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û´Ø¹ÀºÈ¡¡¾å°Ìµ¡¤Î1¤Ä11¹æ¤ò³ÍÆÀ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬26Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡´Ø¹ÀºÈ¡Ê30¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï¾å°Ìµ¡¤Î¤Ò¤È¤Ä11¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡Öµ¯¤³¤·¡¢¹Ô¤Â¤¬´Å¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²óÅ¾¤ò¾å¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤à¡×¤È¡¢Á°¸¡¤Ç¤ÏËþÂ¤Î´¶¿¨¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¿¼Ã«¡ÊÃÎÇî¡Ë¤µ¤ó¤ÈÂ¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¿¤Ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¨¡¼¥¹30¹æµ¡¤ò¶î¤ë¿¼Ã«¤ÈÄ¾Àþµ¤ÇÛ¤ÏÆ±¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²ó¤êÂ¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÉôÊ¬¡¢ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡26Æü¤Î½éÆü¤Ï1R¤Ë6¹æÄú¡¢10R¤Ë2¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Ä´À°¤ËÀìÇ°¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò²ò¾Ã¤·¡¢SG½éÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¤¤¡£