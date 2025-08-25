goetheが、新曲「夢から覚めても」を8月29日に配信リリース。あわせて、同楽曲のジャケットが公開された。

同楽曲のテーマは“日本の夏”。歌詞から読み取れる美しい情景や、湿度を含んだかのような揺らぎのサウンドなどから、季節を感じさせる要素の詰まった儚くも心温まる楽曲に仕上がっている。本楽曲は、明日8月26日19時から放送の『RADIO GROOVE』（FM NORTH WAVE）にてラジオ初オンエアされる。

なおgoetheは、11月の福岡 OP's公演を皮切りに5都市を巡る『goethe 2nd Live Tour』を開催予定。一部公演はチケットの一般発売を受付中だ。

＜樋口太一（Gt/Vo） コメント＞

窓の外をみると、褐色の庭がいつも通りにそこにありました。帰り道は心地良い風が吹いていて、ひたすらまっすぐ、陽炎に揺れる一時停止の看板を目指して、自転車を漕ぐ。ざわざわと草木の揺れる音に、背中を押されながら。

時々、記憶の中で還ります。なんとなく過ごしていた日々の節々が、今の自分を癒してくれてます。思い出は夢のように淡く、安心します。できる限り長く大切にしていきたいものです。

（文＝リアルサウンド編集部）