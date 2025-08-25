¡Úµð¿Í¡Û°æÇ¼æÆ°ì»á¡¢ºÇÂ®£±£´£³¥¥í¤ÎÂ®µå¤ËÁûÁ³¡Ä£Ï£ÂÀï¤Ç½÷»ÒÁê¼ê¤Ë£³¼ÔÏ¢Â³£Ë¤Ç°µ´¬¤ÎÅêµå
¢¡¸òÎ®»î¹ç¡¡µð¿Í£Ï£Â¡½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Ï£²¡½£·¤Î£¶²ó¤«¤é£±£°ÈÖ¼ê¤Ç°æÇ¼æÆ°ì»á¤¬ÅÐÈÄ¡£ºÇÂ®£±£´£³¥¥í¤ÎÎÏ¶¯¤¤Â®µå¼çÂÎ¤Ë£±²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÃæ¹¾¤ËÂÐ¤·¤Æ£±£´£°¥¥íÂæ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¾ìÆâ¤¬ÁûÁ³¡£Ãæ¹¾¤Ï°ìÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¡¢Â³¤¯Ä¹ÅÄ¤Ï¼«¤é¤ÎÅê¥´¥íÆóÎÝ°Á÷µå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÃæÂ¼¡¢¿¿º½¡¢»³²¼¤ò£³¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¸«¤Ê¤¤£±£´£°¥¥íÂæ¤ÎÂ®µå¤òÏ¢È¯¤·¤Æ±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤â·òºß¡££²£²Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£