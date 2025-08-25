¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î²øÊª¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é50»î¹çÀèÈ¯¤ÎËÉ¸æÎ¨2¡¦02¤ÏÎòÂå2°Ì¡¡»Ø´ø´±¡Ö¶Ã°ÛÅª¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä4¡½0¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀèÈ¯¤Î²øÊª±¦ÏÓ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬7²ó¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£7»°¿¶¤òÃ¥¤¦²÷Åê¤Çº£µ¨8¾¡ÌÜ¡Ê9ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£ËÉ¸æÎ¨2¡¦07¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë181Ã¥»°¿¶¤âÎ¾¥ê¡¼¥°2°Ì¡£µåÃÄ¤Ç¤ÏÎòÂå3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢º£µ¨¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢23ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¾Þ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¡¢Åêµå¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤âÆ±¤¸¡£ºòÇ¯¤Î¿·¿Í²¦¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨Êý¤À¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÀèÈ¯ÅÐÈÄ50»î¹çÌÜ¤ÎÀáÌÜ¡£ÄÌ»»ËÉ¸æÎ¨2¡¦02¤Ï¡¢1920Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ÏÎòÂå2ÈÖÌÜ¤Î¹¥À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ50»î¹ç¤ÇºÇ¤âËÉ¸æÎ¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥À¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î2¡¦01¡£22ºÐ¤À¤Ã¤¿71Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤È¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¡¢ÄÌ»»209¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿º¸ÏÓ¤À¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï0¡¦01¤Îº¹¤Ç2°Ì¡£¥Ñ·³¤Î¥É¥ó¡¦¥±¥ê¡¼´ÆÆÄ¤â¡Ö¶Ã°ÛÅª¤À¡£Ä¾µå¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÀ©µåÎÏ¡¢ÊÑ²½µå¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¼¡¤Î50»î¹ç¡¢¤½¤Î¼¡¤Î50»î¹ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£ËèÆüÆ±¤¸¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤ë¤À¤±¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£