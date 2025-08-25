¡Úµð¿Í¡ÛºØÆ£²í¼ù»á¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£±¡×¸å·Ñ¼Ô¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö£²£°£°¾¡¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¡×¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤ë¡×
¢¡¸òÎ®»î¹ç¡¡µð¿Í£Ï£Â¡½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿·¥Õ¥¡¡¼¥àµå¾ì¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³«¶È¤òµÇ°¤·¤¿¡¢µð¿Í·³£Ï£Â¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Î¸òÎ®»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£²²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¡ÈÊ¿À®¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¡ÉÀÆÆ£²í¼ù»á¤Ï¡¢£±²ó£±¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡ÖÁ°²ó¡Ê£²£³Ç¯£±£±·î¡Ë¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë£±¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÎÉ¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾Ð´é¡£¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£±¡×¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£²¾¡¤·¤Æ£±£¹£¹¾¡¤Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤º¤¤¤Ö¤ó¶ìÏ«¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢£²£°£°¾¡¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤¬ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£