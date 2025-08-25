元NGT48川越紗彩が1st 写真集を発売「“わがままボディ”になっていると思います」
2024年2月にNGT48を卒業し、最近芸能活動を再開した川越紗彩さんが1st写真集『なんとかなるなる』を発売する。
【写真】おなじみのきゃっぴポーズ！
アイドル時代にグラビア経験はあるものの、ここまで本格的なグラビアに挑戦したのは初めて。初のランジェリー撮影やバックショットにも積極的に臨んだとのこと。
かわいさもありながらも大人っぽい“わがままボディ”の先行カットの数々に、彼女のファンからは「おっふ」と驚きの声が続々と。特におしりがハート型のランジェリーはかなりバズっており、情報解禁時にはAmazonランキングベストセラー第1位を獲得するなどはやくも話題に。
■「『おっふ』とたくさん言われました」(笑)
NGT48卒業時、そして芸能活動再開時にインタビューした彼女に、話題の写真集について、一問一答でインタビューに答えてもらった。
――25歳になる10月14日に発売されます。誕生日に発売とはおめでたいですね。
本当にうれしいです！最近は自分の誕生日になっても歳を重ねる実感があまりなかったのですが25歳って20代の中でも節目なので、そういった日に発売できて一生忘れられない誕生日になりそうです。
――情報解禁時にAmazonランキングでベストセラー1位を獲得していましたが、どんな気持ちでしたか。
びっくりしました。写真集を発売するにあたってベストセラー1位は獲りたいと思っていたけれどそう簡単に獲得できるものではないので、今回写真集を予約してくださった皆さんに感謝でしかありません！本当にありがとうございます。
――先行カットやオフショットの周りの反響は？
「おっふ」とたくさん言われました(笑)。特に反響が大きかったのがバックショットでおしりがハートになっているランジェリーの先行カットでした！Xでプチバズりしてフォロワーさんも急に増えてうれしかったです。
――1st写真集が決まったときの気持ちを教えてください。
アイドル時代から、先輩だったり他グループの方が写真集を出すのを客観的に見ている側の人間だったので自分が写真集を出していいのか？と思いました。ソワソワとワクワクとドキドキって感じです！
――どんな内容の写真集になっているのでしょうか。
とにかくいろんなカラーの衣装を着用させていただいていて全体的にカラフルで見ていて楽しいですし、リボンやレース、フリルやシースルーなども使っているので小悪魔かわいい写真集になっています。ヘアメイクも衣装ごとに変えていただいたのでいろんな川越紗彩を見ていただけると思います。
――制作するうえで、川越さんがこだわった点があれば教えてください。
どの写真を何番目にもってくるか問題で悩んだのですが、相談した結果、ロケで撮影した衣装順に掲載することにしまた。実際に撮影した順に写真が並んでいるので私自身写真集を見返して時系列で思い出を振り返れるのもいいですし、見てくださっている方もこんな感じで撮影したんだー！って想像しながら見ていただけると思いました。最後のページのピースの写真も本当に最後に撮っていただいたカットなのでエモいですね。
――撮影地はバリですね。初めての海外いかがでしたか。韓国で乗り継いだと聞きました。
個人的に初めての海外だったので、空港からドキドキが止まりませんでした。トランジットで立ち寄った韓国の空港についてからも、海外だー！ってそれだけでテンションがあがりましたし、バリの街並みも建物も全部が新鮮でとてもいい経験になりました。
――バリや韓国のオフタイムでの思い出はありますか。
機内食がそれぞれ出たのですが、ここだけの話全部完食してしまいました。バリでは大きいスーパーマーケットに行って有名なヘアオイルやお菓子、調味料をいっぱい買いました。趣味でマグネットを集めているのでバリと韓国それぞれで購入して冷蔵庫に付けています。
――タイトル『なんとかなるなる』はどうやって決まったのですか？
いくつか他に候補も出ていたのですが、あまりお堅いタイトルにはしたくなくて、ゆるっとまるっとしたタイトルがいいなーって考えたときにふと“なんとかなるなる”が思い浮かびました。私の人生も今までなんとかなってきたので、その意味も込めています。タイトル発表後も応援してくださる方や周りの方にさあやっぽいねと言っていただけてお気に入りです。
――先行カットが、“露出があるのにぜんぶかわいい”と話題になっていました。先行カットも川越さんが選んだそうですね。どんな基準で選ばれたのですか。
セクシーすぎず清楚すぎずを基準に、パッと見て皆さんがおっ！となるようなカットを選びました！全体的にかわいいと大人っぽさが混ざったカットになっています。
――アンニュイな雰囲気の顔が印象的な表紙ですが、この写真を表紙に決めた理由を教えてください。
シンプルに顔面が盛れたのと、スタイリングのおかげでバストも綺麗に撮っていただけたので本屋さんなどでパッと目を引くかなと思いこの表紙に決めました。アイメイクが少し上りめで小悪魔感があるのもポイントです。
――表紙撮影時の裏話も教えてください。
このカットになってカメラマンさんをはじめ、周りのスタッフの皆さんから盛れてる！ビジュ爆発！との声をいただき表紙候補だよ！とたくさん盛り上げていただいていました(笑)。私も途中で写真を確認してこれは表紙候補かも？と思ったので気合を入れて何枚も撮っていただきました。
――裏表紙のピンクランジェリーのバックショットも先行カットとして、話題になりましたが、撮影時の裏話を教えてください。
実はこの衣装のとき、背中を虫に刺されてしまいました(笑)。かなり大きく広がったのですが全然痒くなくて、日本と海外だと虫も違うんだーって思いました(笑)。メイクさんに消してもらったので、撮影は順調に進められてよかったです。
■「今回は目線逸らしも取り入れて撮影したので新たな発見になりました！」
――“わがままボディ”でも話題になっていますが、撮影に向けて、ボディメイクなど準備したことはありますか。
アイドル時代はひたすら体重を減らす、痩せることを考えてダイエットをしていたのですが、今回は女性らしさを一番大切にしていたのでストレッチや健康的なご飯をしっかりと食べて撮影に挑みました。なのでアイドル時代のグラビアとはまったく違う雰囲気の“わがままボディ”になっていると思います。ちなみにこの“わがままボディ”は仲良しのメイクさんが名付けてくれました。
――撮影を振り返って、印象に残っていることはありますか？[/B]
バリで有名なクタビーチで撮影をしたのですが、初海外の海にとっても感動しました。私は普段海に行っても泳いだりあまり入れないタイプなんですけど、これは入らなきゃ！って自然となりました！水着を着ていたので頑張って膝まで入ってクタビーチを満喫しました！またすぐにでも行きたいくらいお気に入りの場所になりました。
――精神面ではどんな気持ちで撮影に臨まれたのでしょうか。
とにかくいいものをたくさん撮ろうという気持ちでした。でも考えすぎると表情筋が固くなったりしてしまうと思ったのでいつもみたいに心から楽しんでその姿をカメラマンさんに撮っていただきました。わりとロケ中はずっとリラックスしてました。
――自分ってこんな表情をするんだと驚いたことなど、新たな発見はありましたか。
アンニュイな表情を褒められることが多くて、こんな大人な表情ができるんだ！とちょっと恥ずかしくなりました(笑)。それこそ表紙の表情とか！アイドルの時はカメラ目線が多かったのですが、今回は目線逸らしも取り入れて撮影したので新たな発見になりました。
――カメラマンさんとはどんな風に撮影を進めていったのでしょうか。
撮影前や撮影中にも楽しい話をしてくださったり、ポーズも細かく指示してくださっていろんな角度から綺麗に撮っていただきました。緊張が解けてからはおふざけポーズをしたり、撮影中も楽しんでいました。
――念入りにフィッティングをして撮影に臨んだそうですが、スタイリストさんとはどんな話をしたのですか。
着たい服はもちろんですが、スタイルがよく見えるように話し合いながら決めていきました。いろんなタイプの衣装をたくさん用意してくださったのでどの衣装にするか悩みましたが、スタイリストさんと一緒に話し合いながら決めるのはとても楽しかったです。
――ヘアメイクさんにお願いしたことはありますか。
アイドル時代からお世話になっているメイクさんで、私のことは知り尽くしているので基本おまかせでした(笑)。黄色のキャミワンピを着ている時の髪型で、その時はやっていたくるみちゃんヘアをしたい！とお願いしました。
――編集担当とはどんな風に相談しながら制作したのですか。
私の意見を尊重してくれて、事前に選びたくないカットは無理に選ばなくていいと言っていただいていたのでとても安心感がありました。自分のお気に入りのカットを選び、並び方や魅せ方を考えて適切にアドバイスしてくださったのでとっても頼もしかったです。仕上がりもオシャレにかわいくしてくださり大大大満足な写真集になりました。
――128ページすべて、川越さんがセレクトしたそうですが、こだわった点を教えてください。
写真集なので男性の方はもちろんですが、女性の方が見ても楽しめるような一冊にしたかったので、全体的にかわいい要素も多めにとりいれました。セクシーだけどハートだったりピンクだったり、角度も細かく見て決めました。
――特にお気に入りのカットを教えてください。
どれもお気に入りなので選ぶのが難しいのですが、お団子にピンクのオフショル衣装のカットが特にお気に入りです。優しいピンクと中のランジェリーもレースでかわいいので展開込みでお気に入りです。
――大胆カットもありますか？
はい！！！初の海外ということで今までにないくらい大胆になれました。バックショットも多めに撮っていただいて、みんな「おっふ」っていうと思います(笑)。
――初めてのエッセイにも挑戦していますが、どんな気持ちで書いたのでしょうか？
出会ってくれたファンの皆さんに向けて感謝の気持ちだったり、バリで感じたことをそのままストレートに書いてみました。ちょこちょこページに差し込んでいるのでこちらも楽しみに見ていただけたらと思います。
――新キャラも登場、イラストも描いていますね。クタビーチの砂浜にも絵を描いたそうですね。
はい！「うさーや」「べあーや」「ねーやん」がもともといた私のオリジナルキャラクターたちなんですけど、写真集ということで仲間を増やしてみました。写真集限定で、バリっぽくゾウの「ぞーやん」と、虎の「とらーや」も楽しみに見てみてください。既存のキャラは砂浜にお絵描きしました！バリ初上陸！3匹とも喜んでました(笑)。
――川越さんにとって、どんな存在の写真集になりそうですか？この写真集を発売することで自分のなかで変化はありましたか。
自分の写真集を発売することってけっこう勇気のいることですし、一生残るものなのでそれこそ家宝にしたいです(笑)。24歳という素敵なタイミングにきれいに撮影していただけてうれしいですし、思い出の1冊になりそうです！一生自慢します！
――この写真集を皆さんにどんな風に読んでほしいですか？
アイドル時代から応援してくださっている方にはさあや大人になったなーって思ってほしいですね(笑)。一緒にバリに行っている気持ちで読んでいただけたらうれしいです。
――写真集に点数を付けるとしたら何点でしょうか。
100億点です(笑)。
――お渡し会も開催されるそうですね。
はい！新潟と東京で開催させていただきます。憧れのHMVさん(HMVエソラ池袋)でお渡し会(11月1日)ができるのもうれしいですし、現役時代お世話になった紀伊國屋書店新潟店さんでお渡し会(10月18日)ができるのもすごくうれしいです。皆さんにお会いできるのも楽しみですし、ゲストで曽我部優芽ちゃん、對馬優菜子ちゃん、古舘葵ちゃんも駆けつけてくれるので両日賑やかなイベントになりそうです。
――大阪で初めてのパネル展も開催されますね。
まさか自分がパネル展をできるだなんて！思ってもいなかったのですごくうれしいです。パネル展と聞いて、写真集出すんだっていう実感が改めて湧きました！大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」さんで10月14日〜28日に開催されますので、ぜひたくさんの方に見に行っていただきたいです。
――目標、挑戦したいことを教えてください。
今回初めて海外に行ったということもあり、英会話を勉強したいなと思いました。前々から興味があって勉強したいと思っていたのですがなかなか手を出せず今日まで来てしまったので一人でも海外に行けるくらい英語を喋れるようになりたいです。
――最後にファンにメッセージをお願いします。
今でも変わらず応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます！写真集は夢の夢の先？のものだと思っていたけれどこうして発売が決定して、ファンの皆さんに喜んでいただけたことが一番にうれしいです。皆さんに会うと元気が出て何でも頑張れてしまうので、お渡し会という会える機会があるのがとてもうれしいです！感想などたくさん聞かせてくださいね。
文(回答)＝川越紗彩、撮影･取材＝野木原晃一、スタイリスト＝菅晴子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】おなじみのきゃっぴポーズ！
アイドル時代にグラビア経験はあるものの、ここまで本格的なグラビアに挑戦したのは初めて。初のランジェリー撮影やバックショットにも積極的に臨んだとのこと。
かわいさもありながらも大人っぽい“わがままボディ”の先行カットの数々に、彼女のファンからは「おっふ」と驚きの声が続々と。特におしりがハート型のランジェリーはかなりバズっており、情報解禁時にはAmazonランキングベストセラー第1位を獲得するなどはやくも話題に。
■「『おっふ』とたくさん言われました」(笑)
NGT48卒業時、そして芸能活動再開時にインタビューした彼女に、話題の写真集について、一問一答でインタビューに答えてもらった。
――25歳になる10月14日に発売されます。誕生日に発売とはおめでたいですね。
本当にうれしいです！最近は自分の誕生日になっても歳を重ねる実感があまりなかったのですが25歳って20代の中でも節目なので、そういった日に発売できて一生忘れられない誕生日になりそうです。
――情報解禁時にAmazonランキングでベストセラー1位を獲得していましたが、どんな気持ちでしたか。
びっくりしました。写真集を発売するにあたってベストセラー1位は獲りたいと思っていたけれどそう簡単に獲得できるものではないので、今回写真集を予約してくださった皆さんに感謝でしかありません！本当にありがとうございます。
――先行カットやオフショットの周りの反響は？
「おっふ」とたくさん言われました(笑)。特に反響が大きかったのがバックショットでおしりがハートになっているランジェリーの先行カットでした！Xでプチバズりしてフォロワーさんも急に増えてうれしかったです。
――1st写真集が決まったときの気持ちを教えてください。
アイドル時代から、先輩だったり他グループの方が写真集を出すのを客観的に見ている側の人間だったので自分が写真集を出していいのか？と思いました。ソワソワとワクワクとドキドキって感じです！
――どんな内容の写真集になっているのでしょうか。
とにかくいろんなカラーの衣装を着用させていただいていて全体的にカラフルで見ていて楽しいですし、リボンやレース、フリルやシースルーなども使っているので小悪魔かわいい写真集になっています。ヘアメイクも衣装ごとに変えていただいたのでいろんな川越紗彩を見ていただけると思います。
――制作するうえで、川越さんがこだわった点があれば教えてください。
どの写真を何番目にもってくるか問題で悩んだのですが、相談した結果、ロケで撮影した衣装順に掲載することにしまた。実際に撮影した順に写真が並んでいるので私自身写真集を見返して時系列で思い出を振り返れるのもいいですし、見てくださっている方もこんな感じで撮影したんだー！って想像しながら見ていただけると思いました。最後のページのピースの写真も本当に最後に撮っていただいたカットなのでエモいですね。
――撮影地はバリですね。初めての海外いかがでしたか。韓国で乗り継いだと聞きました。
個人的に初めての海外だったので、空港からドキドキが止まりませんでした。トランジットで立ち寄った韓国の空港についてからも、海外だー！ってそれだけでテンションがあがりましたし、バリの街並みも建物も全部が新鮮でとてもいい経験になりました。
――バリや韓国のオフタイムでの思い出はありますか。
機内食がそれぞれ出たのですが、ここだけの話全部完食してしまいました。バリでは大きいスーパーマーケットに行って有名なヘアオイルやお菓子、調味料をいっぱい買いました。趣味でマグネットを集めているのでバリと韓国それぞれで購入して冷蔵庫に付けています。
――タイトル『なんとかなるなる』はどうやって決まったのですか？
いくつか他に候補も出ていたのですが、あまりお堅いタイトルにはしたくなくて、ゆるっとまるっとしたタイトルがいいなーって考えたときにふと“なんとかなるなる”が思い浮かびました。私の人生も今までなんとかなってきたので、その意味も込めています。タイトル発表後も応援してくださる方や周りの方にさあやっぽいねと言っていただけてお気に入りです。
――先行カットが、“露出があるのにぜんぶかわいい”と話題になっていました。先行カットも川越さんが選んだそうですね。どんな基準で選ばれたのですか。
セクシーすぎず清楚すぎずを基準に、パッと見て皆さんがおっ！となるようなカットを選びました！全体的にかわいいと大人っぽさが混ざったカットになっています。
――アンニュイな雰囲気の顔が印象的な表紙ですが、この写真を表紙に決めた理由を教えてください。
シンプルに顔面が盛れたのと、スタイリングのおかげでバストも綺麗に撮っていただけたので本屋さんなどでパッと目を引くかなと思いこの表紙に決めました。アイメイクが少し上りめで小悪魔感があるのもポイントです。
――表紙撮影時の裏話も教えてください。
このカットになってカメラマンさんをはじめ、周りのスタッフの皆さんから盛れてる！ビジュ爆発！との声をいただき表紙候補だよ！とたくさん盛り上げていただいていました(笑)。私も途中で写真を確認してこれは表紙候補かも？と思ったので気合を入れて何枚も撮っていただきました。
――裏表紙のピンクランジェリーのバックショットも先行カットとして、話題になりましたが、撮影時の裏話を教えてください。
実はこの衣装のとき、背中を虫に刺されてしまいました(笑)。かなり大きく広がったのですが全然痒くなくて、日本と海外だと虫も違うんだーって思いました(笑)。メイクさんに消してもらったので、撮影は順調に進められてよかったです。
■「今回は目線逸らしも取り入れて撮影したので新たな発見になりました！」
――“わがままボディ”でも話題になっていますが、撮影に向けて、ボディメイクなど準備したことはありますか。
アイドル時代はひたすら体重を減らす、痩せることを考えてダイエットをしていたのですが、今回は女性らしさを一番大切にしていたのでストレッチや健康的なご飯をしっかりと食べて撮影に挑みました。なのでアイドル時代のグラビアとはまったく違う雰囲気の“わがままボディ”になっていると思います。ちなみにこの“わがままボディ”は仲良しのメイクさんが名付けてくれました。
――撮影を振り返って、印象に残っていることはありますか？[/B]
バリで有名なクタビーチで撮影をしたのですが、初海外の海にとっても感動しました。私は普段海に行っても泳いだりあまり入れないタイプなんですけど、これは入らなきゃ！って自然となりました！水着を着ていたので頑張って膝まで入ってクタビーチを満喫しました！またすぐにでも行きたいくらいお気に入りの場所になりました。
――精神面ではどんな気持ちで撮影に臨まれたのでしょうか。
とにかくいいものをたくさん撮ろうという気持ちでした。でも考えすぎると表情筋が固くなったりしてしまうと思ったのでいつもみたいに心から楽しんでその姿をカメラマンさんに撮っていただきました。わりとロケ中はずっとリラックスしてました。
――自分ってこんな表情をするんだと驚いたことなど、新たな発見はありましたか。
アンニュイな表情を褒められることが多くて、こんな大人な表情ができるんだ！とちょっと恥ずかしくなりました(笑)。それこそ表紙の表情とか！アイドルの時はカメラ目線が多かったのですが、今回は目線逸らしも取り入れて撮影したので新たな発見になりました。
――カメラマンさんとはどんな風に撮影を進めていったのでしょうか。
撮影前や撮影中にも楽しい話をしてくださったり、ポーズも細かく指示してくださっていろんな角度から綺麗に撮っていただきました。緊張が解けてからはおふざけポーズをしたり、撮影中も楽しんでいました。
――念入りにフィッティングをして撮影に臨んだそうですが、スタイリストさんとはどんな話をしたのですか。
着たい服はもちろんですが、スタイルがよく見えるように話し合いながら決めていきました。いろんなタイプの衣装をたくさん用意してくださったのでどの衣装にするか悩みましたが、スタイリストさんと一緒に話し合いながら決めるのはとても楽しかったです。
――ヘアメイクさんにお願いしたことはありますか。
アイドル時代からお世話になっているメイクさんで、私のことは知り尽くしているので基本おまかせでした(笑)。黄色のキャミワンピを着ている時の髪型で、その時はやっていたくるみちゃんヘアをしたい！とお願いしました。
――編集担当とはどんな風に相談しながら制作したのですか。
私の意見を尊重してくれて、事前に選びたくないカットは無理に選ばなくていいと言っていただいていたのでとても安心感がありました。自分のお気に入りのカットを選び、並び方や魅せ方を考えて適切にアドバイスしてくださったのでとっても頼もしかったです。仕上がりもオシャレにかわいくしてくださり大大大満足な写真集になりました。
――128ページすべて、川越さんがセレクトしたそうですが、こだわった点を教えてください。
写真集なので男性の方はもちろんですが、女性の方が見ても楽しめるような一冊にしたかったので、全体的にかわいい要素も多めにとりいれました。セクシーだけどハートだったりピンクだったり、角度も細かく見て決めました。
――特にお気に入りのカットを教えてください。
どれもお気に入りなので選ぶのが難しいのですが、お団子にピンクのオフショル衣装のカットが特にお気に入りです。優しいピンクと中のランジェリーもレースでかわいいので展開込みでお気に入りです。
――大胆カットもありますか？
はい！！！初の海外ということで今までにないくらい大胆になれました。バックショットも多めに撮っていただいて、みんな「おっふ」っていうと思います(笑)。
――初めてのエッセイにも挑戦していますが、どんな気持ちで書いたのでしょうか？
出会ってくれたファンの皆さんに向けて感謝の気持ちだったり、バリで感じたことをそのままストレートに書いてみました。ちょこちょこページに差し込んでいるのでこちらも楽しみに見ていただけたらと思います。
――新キャラも登場、イラストも描いていますね。クタビーチの砂浜にも絵を描いたそうですね。
はい！「うさーや」「べあーや」「ねーやん」がもともといた私のオリジナルキャラクターたちなんですけど、写真集ということで仲間を増やしてみました。写真集限定で、バリっぽくゾウの「ぞーやん」と、虎の「とらーや」も楽しみに見てみてください。既存のキャラは砂浜にお絵描きしました！バリ初上陸！3匹とも喜んでました(笑)。
――川越さんにとって、どんな存在の写真集になりそうですか？この写真集を発売することで自分のなかで変化はありましたか。
自分の写真集を発売することってけっこう勇気のいることですし、一生残るものなのでそれこそ家宝にしたいです(笑)。24歳という素敵なタイミングにきれいに撮影していただけてうれしいですし、思い出の1冊になりそうです！一生自慢します！
――この写真集を皆さんにどんな風に読んでほしいですか？
アイドル時代から応援してくださっている方にはさあや大人になったなーって思ってほしいですね(笑)。一緒にバリに行っている気持ちで読んでいただけたらうれしいです。
――写真集に点数を付けるとしたら何点でしょうか。
100億点です(笑)。
――お渡し会も開催されるそうですね。
はい！新潟と東京で開催させていただきます。憧れのHMVさん(HMVエソラ池袋)でお渡し会(11月1日)ができるのもうれしいですし、現役時代お世話になった紀伊國屋書店新潟店さんでお渡し会(10月18日)ができるのもすごくうれしいです。皆さんにお会いできるのも楽しみですし、ゲストで曽我部優芽ちゃん、對馬優菜子ちゃん、古舘葵ちゃんも駆けつけてくれるので両日賑やかなイベントになりそうです。
――大阪で初めてのパネル展も開催されますね。
まさか自分がパネル展をできるだなんて！思ってもいなかったのですごくうれしいです。パネル展と聞いて、写真集出すんだっていう実感が改めて湧きました！大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」さんで10月14日〜28日に開催されますので、ぜひたくさんの方に見に行っていただきたいです。
――目標、挑戦したいことを教えてください。
今回初めて海外に行ったということもあり、英会話を勉強したいなと思いました。前々から興味があって勉強したいと思っていたのですがなかなか手を出せず今日まで来てしまったので一人でも海外に行けるくらい英語を喋れるようになりたいです。
――最後にファンにメッセージをお願いします。
今でも変わらず応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます！写真集は夢の夢の先？のものだと思っていたけれどこうして発売が決定して、ファンの皆さんに喜んでいただけたことが一番にうれしいです。皆さんに会うと元気が出て何でも頑張れてしまうので、お渡し会という会える機会があるのがとてもうれしいです！感想などたくさん聞かせてくださいね。
文(回答)＝川越紗彩、撮影･取材＝野木原晃一、スタイリスト＝菅晴子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。