THE YELLOW MONKEY¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹2¸ø±é³«ºÅ¡£Ç®¶¸¤·¤¿60Ê¬´Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¸ø³«¤â
THE YELLOW MONKEY¤¬¡¢10th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSparkle X¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ãTOUR 2024/25 ¡ÁSparkle¤ÎÏÇÀ±X¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤Ç¤¢¤ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¸ø±é¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¡ÚBLOCK.1¡Û¡ÚBLOCK.2¡Û¡ÚBLOCK.3¡Û¤È¤¤¤¦3Éô¹½À®¤Ç¡¢90Ç¯Âå¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øjaguar hard pain 1944-1994¡Ù¡Øsmile¡Ù¡ØFOUR SEASONS¡Ù¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î3ºîÉÊ¤È¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡ØSparkle X¡Ù¤ò¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤¿¥é¥¤¥Ö¤À¡£¤½¤Î¸å¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¡ÚFINAL BLOCK¡Û¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥í¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ãTOUR¡Ç96 FOUR SEASON¡ÈÌîÀ¤Î¾ÚÌÀ¡É¡ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÈäÏª¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤Ï¡¢7·î9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿26th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCAT CITY¡×¤Î²Î»ì¤«¤é°úÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Í¿½¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¡¢¡ÚBLOCK.1¡Û¡ÚBLOCK.2¡Û¡ÚBLOCK.3¡Û¡ÚFINAL BLOCK¡Û¤ÎÁ´¤Æ¤òÌÖÍå¤·¤¿¡¢ºÇ¶¯¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¡ã¥Í¿½¡ä¤Ï¡¢Á´¸ø±é°ã¤¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢7·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Âçºå¡¦Zepp Bayside¸ø±é¤È¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤·¤¿°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¸ø±é¤Ï¡¢60Ê¬´Ö¤È¤¤¤¦»þ´ÖÀ©¸Â¤òÀß¤±¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬²ó¤ê60Ê¬¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1¶ÊÌÜ¤«¤é¥Ð¥ó¥É¿ï°ì¤Î¹¶·âÎÏ¤òÊü¤Ä³Ú¶Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥«¡¼¡×¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤òºÇ¹âÄ¬¤Ë¤µ¤»¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¡ÖChelsea Girl¡×¡ÖI Love You Baby¡×¤Ê¤É³èÆ°½é´ü¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¼¡¡¹¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¡£¸åÈ¾¤Ï¡ØSparkle X¡Ù¤«¤é¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤äºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCAT CITY¡×¤âÈäÏª¤·¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ï¡Öæ«¡×¤ÎºÇ¸å¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡ÖÉÃÆÉ¤ß¤À¤è¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î60Ê¬´Ö¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬0¤Ë¤Ê¤ê°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ç¡¢Ç®¶¸¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªËë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹½Ð¿È¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëTHE YELLOW MONKEY¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³Ú¶Ê¡ÖWELCOME TO MY DOGHOUSE¡×¤ò±éÁÕ¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤ò²ñ¾ì¤ÎÁ´°÷¤Ç°ì½ï¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°ì½Ö°ìÉÃ¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤60Ê¬´Ö¤Ï¡¢THE YELLOW MONKEY¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¸ø±é¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖCAT CITY¡×ÄÌ¾ïÈ×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ©ÅÙ¤ÎÇ»¤¤Á´12¶Ê¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
11¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ä¥¢¡¼¤â»Ä¤¹¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Î9·î3Æü¤ÎÀéÍÕLa La arena TOKYO BAY¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼¡¤Î¸ø±é¤¬ËÜÅö¤Î¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡£THE YELLOW MONKEY¤Î¡ØSparkle X¡Ù¤Î½¸ÂçÀ®¤È¸À¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Ê¤ª¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡¢±Ç²è´Û¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÈFanstream¥¢¥×¥êÀ¸ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TV½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖCAT CITY¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¢£¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È°ìÍ÷
¢¡¥Í¿½¡ÊLIVEHOUSE¡Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://tym.lnk.to/250825
¢¡ALL BLOCKS¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://tym.lnk.to/sparklex_all
¢¡¡ÖTHE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 ¡ÁSparkle¤ÎÏÇÀ±X¡Á¡×¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
¡¦BLOCK.1¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://tym.lnk.to/sparkle_Block1
¡¦BLOCK.2¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://tym.lnk.to/sparkle_Block2
¡¦BLOCK.3¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://tym.lnk.to/KuPrNiWF
¡¦FINAL BLOCK¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://tym.lnk.to/sparkle_final
◾️¡ãTHE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 Sparkle¤ÎÏÇÀ±X -¥Í¿½- Live Viewing¡ä
¢¡±Ç²è´Û¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°
2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë19:00 START
ÀéÍÕLa La arena TOKYO BAY¸ø±é¤ò¡¢Á´¹ñ62¥«½ê¤Î±Ç²è´Û¤ØÀ¸Ãæ·Ñ¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È
Á´ÀÊ»ØÄê¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ
4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ / ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡Ë
°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡§https://w.pia.jp/t/theyellowmonkey-lvc/
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ °°Àî±ØÁ°
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤¹¤¹¤¤Î
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¿·ÀÄ¿¹
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¹°Á°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ËÌ¾å
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÀçÂæ
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ½©ÅÄ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ÊÆÂô
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ Ê¡Åç
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ±§ÅÔµÜ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¹âºê
MOVIX¤µ¤¤¤¿¤Þ
MOVIXÀî¸ý
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ËëÄ¥¿·ÅÔ¿´
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Çð
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º È¬ÀéÂåÎÐ¤¬µÖ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ÈÄ¶¶
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¤à¤µ¤·Â¼»³
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¥·¥¢¥¿¥¹Ä´ÉÛ
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¿·½É
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÃÓÂÞ
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÉÜÃæ
´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼
109¥·¥Í¥Þ¥º Æó»Ò¶ÌÀî
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¾®ÅÄ¸¶
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¿·³ãÀ¾
JMAX THEATER ¤È¤ä¤Þ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¶âÂô¥Õ¥©¡¼¥é¥¹
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¹ÃÉÜ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¾¾ËÜ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ³ÆÌ³¸¶
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÉÍ¾¾
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ²¬ºê
109¥·¥Í¥Þ¥º Ì¾¸Å²°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ Îë¼¯
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ÁðÄÅ
MOVIXµþÅÔ
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÇßÅÄ
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤Ê¤ó¤Ð
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÌç¿¿
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ²Ã¸ÅÀî
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º À¾µÜOS
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ³à¸¶
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ÏÂ²Î»³
MOVIXÆüµÈÄÅ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ²¬»³
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¹ÅçÀ¾É÷¿·ÅÔ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ËÉÉÜ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ÆÁÅç
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¹â¾¾Åì
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ º£¼£¿·ÅÔ»Ô
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¹âÃÎ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ÃÞ»çÌî
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Ä¹ºê
·§ËÜ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤ª¤ª¤¤¤¿
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Í¿¼¡Ïº
¢¡Fanstream¥¢¥×¥êÀ¸ÇÛ¿®³µÍ×
À¸ÇÛ¿®¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë18:30 OPEN/19:00 START
¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÇÛ¿®¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:30 OPEN / 20:00 START¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È
BELIEVER.²ñ°÷¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¡§4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
TYM STORAGE²ñ°÷¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¡§4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ØÆþ¡§https://tixplus.jp/feature/tyms_stpass202509/
¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤È¤ÏÊÌÅÓ¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§FanStream / StreamPass
¡¦ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó/¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡THE YELLOW MONKEY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡THE YELLOW MONKEY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡THE YELLOW MONKEY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡THE YELLOW MONKEY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡THE YELLOW MONKEY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡¡ØSparkle X¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È