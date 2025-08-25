¡Ö¸÷¹çÀ®¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤²ÌÊª¤Ë¡×¸¸¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Ý¥Ýー¡×¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿! ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ç¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤â¡Ú¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ý¡Û
¡ÖLIVE¤·¤º¤ª¤«¡×¤Îµ×Î±ÅèÎçµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤ÆÀÅ²¬¤Î½Õ²Æ½©Åß¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ý¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ç¤³¤ì¤«¤é½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÊý¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¸÷¹çÀ®¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤²ÌÊª¤Ë¡×¸¸¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Ý¥Ýー¡×¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿! ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ç¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤â¡Ú¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ý¡Û
¡ãµ×Î±ÅèÎç µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤³¤Î²ÌÊª¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ãÃÓ¥ÎÂô¹©¶È Ë¾·î»Ë¼ÒÄ¹¡ä¡ÖÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÌÊÆ¸¶»º¤Î¥Ý¥Ýー¤È¤¤¤¦²ÌÊª¤Ç¤¹¡×
¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ãË¾·î¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Þ¥ó¥´ー¡Ü¥Ð¥Ê¥Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡×
¸¸¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Ý¥Ýー¡£¤½¤ÎÌ£¤Ï¡Ä¡©
¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä¡Ö¿ÍÀ¸½é¥Ý¥Ýー¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²ÌÆù¤Î´Å¤ß¤¬¤¬¤Ä¤ó¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥á¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤â¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥´ー¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤â¤·¤Æ¡×
¡ãË¾·î¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ëー¥Ä¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×
Æî¹ñ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤Î¥Ý¥Ýー¡£¤·¤«¤·°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬¡£
¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä¡Ö¥Þ¥ó¥´ー¡Ü¥Ð¥Ê¥Ê¤È¤¤¤¦¤ÈÆî¹ñ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡ãË¾·î¼ÒÄ¹¡ä¡ÖËÌÊÆ¸¶»º¤Ç¤«¤Ê¤ê´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÌÊª¤Ç¤¹¡×
¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä¡Ö´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Î½ë¤µ¤Ï±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡ãË¾·î¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤ÈÎö²Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
Æü¾Æ¤±¤Î¤¢¤È¡¢Îö²Ì¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ãË¾·î¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±½ë¤¯¤ÆÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¤µ¤ó¤µ¤ó¤È¤¤Þ¤¹¤È¡¢¸÷¹çÀ®¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤²ÌÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ãµ×Î±Åèµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ä¡Ö¤¸¤ã¤¢½ë¤µ¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤Î´Å¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ãË¾·î¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é½ë¤µ¤Ã¤Æ°¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×