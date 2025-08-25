¡Ö¾ð¾õÁ´ÈÌ¤ò¹ÍÎ¸¡×¼«Âð¤ËÊì¿Æ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡ÃËÀ¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¡¡¹ÅçÃÏ¸¡
¹Åç»Ô°Âº´Æî¶è¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Êì¿Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÅçÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£µ£¸ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï£³·î¤´¤í¤«¤é£¸·î£µÆü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¼«Âð¤Ç£¸£°Âå¤ÎÊì¿Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Î°äÂÎ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÅçÃÏ¸¡¤Ï£²£µÆü¡¢ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ð¾õÁ´ÈÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÊì¿Æ¤È£²¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¼«¤é¡ÖÆ±µï¤ÎÊì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡Ö»à¼Ô¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤Ï»à¸å¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
