¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤¬¡¢¿·¶Ê¡Öéçµ¤Ï°¥ËÌä¥Õ¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Öéçµ¤Ï°¥ËÌä¥Õ¡×¡Êºî»ìºî¶Ê¡§Fushi¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯4¶ÊÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ÎºÇ¿·¶Ê¡£¥Ð¥ó¥É¤Î½½È¬ÈÖ¤È¤â¸À¤¨¤ë¼ÀÁö¤¹¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¡¢¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼çÂÎ¤Ë½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤²ó¤ë¥®¥¿¡¼¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òÁÕ¤ÇÂ³¤±¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ä¥¥á¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿Æþ¤êÁÈ¤ó¤À¥ê¥º¥àÂâ¨¡¨¡³Æ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¡ÖÂÁß¤¤¤Æ¡¢踠¤¤¤Æ¡¢¶«¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¾¯½÷Ã£¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤¬ÅÇÏª¤µ¤ì¤¿²Î»ì¤¬¶»¤ËÇ÷¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ÎÁ´³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿agehasprings¤Î¶Ì°æ·òÆó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ç¤Ïsashimi¥µ¥ó¥Á¡¼¥à(METEORA st.)¤¬¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÆâ¤Î¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¾Ý¤òÅÇ¤½Ð¤¹²Î»ì¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤¬5¿§¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ÇÅÉ¤êÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬Èþ¤·¤¤CG¤Î¸µ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í×½ê¤Ç¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¶«¤Ó¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×ËÜÊÔ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¸ø³«¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³Æ²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Î³Ú¶ÊÇÛ¿®¤â³«»Ï¡£¤Þ¤¿Æ±¶Ê¤Ï9·î24Æü¤ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇöºÓ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×(¢¨ÆÉ¤ß:¥¦¥¹¥¤¥í¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤)¤Ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÁ°ºî¡Ö¥À¥ì¥â¡×¤Ë°ú¤Â³¤¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷Ã£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿É¬Ä°¤Î°ìËç¤È¤Ê¤ë¡£
©Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
11th Single ¡ÖÇöºÓ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î24Æü(¿å)
Í½Ìó¡§https://togenashitogeari.lnk.to/fragile_violet_cd
¢§ÉÊÈÖ/²Á³Ê
CD+Blu-ray : UMCK-5787 ¡ï3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD+DVD : UMCK-5788 ¡ï2,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¼ýÏ¿¶Ê¡§
¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¡§
05.Ìð¸þÅò¤Ë¹Ô¤³¤¦¤æ
06.¤¹¤Ð¤ë¤ÎÁêÃÌ
07.¥ë¥Ñ¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÇº¤ß
¢§BD¡¿DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.¡ÖÇöºÓ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
02.¡Öéçµ¤Ï°¥ËÌä¥Õ¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¢§½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬ÉõÆþÆÃÅµ
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷½¸¹ç³¨ÊÁ1¼ï¡¢Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ïÉõÆþ¡Ë
¢§ÆÃÅµÅ¹ÊÞÆÃÅµ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê75mm¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê56mm¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á2¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º/Á´1¼ï¡Ë
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É
LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦HMV
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡¦Amazon
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡Ê19.5¡ß27.5Ñ¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÂ¾¶¦ÄÌÆÃÅµ
¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡ã¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê LIVE in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡ÈÁÕÜü¤Î¶«¡É¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
»þ´Ö¡§OPEN/16:30¡¡START/18:00
²ñ¾ì¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û
¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û¡§
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡¡17,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄêÀÊ¡¡13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯ÀÊ 17,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥Æ¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯ÀÊ 13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯ÀÊÃí°Õ»ö¹à¡Ó
¢¨¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤ÎÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¼ÔµÚ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤Î°ìÉô¤¬¸«¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ
¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBIG¥¿¥ª¥ë¡×
¥µ¥¤¥º¡§Ìó1,200mm¡ß600mm
¢¨¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê LIVE in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
