ÎòÂå¤Î¼ÖÎ¾¤ä±Ø¼Ë¤Ê¤É³°´Ñ¤Ë¡ÄÁêÅ´¡¢Îò»ËºÌ¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤ò£¹·î¤«¤é±¿¹Ô
¡¡ÁêÌÏÅ´Æ»¤Ï¡¢ÁêÅ´ËÜÀþ¤Î£±£°£°¼þÇ¯¤ä¤¤¤º¤ßÌîÀþ¤Î£µ£°¼þÇ¯¤òÍèÇ¯¤Ë¹µ¤¨¡¢ÎòÂå¼ÖÎ¾¤ò³°´Ñ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¡Ö£Ó£Ï£Ô£Å£Ô£Ó£Õ¡¡£Ì£É£Î£Å¡¡£È£É£Ó£Ô£Ï£Ò£Ù¡¡£Ô£Ò£Á£É£Î¡×¤ò£¹·î£±Æü¤«¤é±¿¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÖÂÎÂ¦ÌÌ¤Ë³«¶È°ÊÍè¤Î¼ÖÎ¾¤ä±Ø¼Ë¡¢±èÀþ¹Ô»ö¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò·Ç½Ð¤·¡Ö°ÜÆ°¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç»º°¤Î¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¡×¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤¿£¹£°£°£°·Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾¤Î¤¦¤Á£±ÊÔÀ®¡£
¡¡´ü´ÖÆâ¤Ë²èÁü¤Î°ìÉô¤òº¹¤·´¹¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Á°¸å¤Ë¤ÏÁðÁÏ´ü¤Î¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤È¡¢Íè½ÕÆ³ÆþÍ½Äê¤Î¿··¿¼ÖÎ¾£±£³£°£°£°·Ï¤ò¿Þ°Æ²½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¤â¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡ÁêÅ´¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤ÏÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¡¢Á°¿È¤Î¿ÀÃæÅ´Æ»¤ÎÆóËóÀî¨¡¸üÌÚ¡Ê¸½²ßÊª±Ø¡Ë´Ö¤È¾åÀ±Àî¨¡ÆóËóÀî´Ö¤Î³«¶È¤«¤é£±£°£°Ç¯¡¢¤¤¤º¤ßÌîÀþ¤ÎÆóËóÀî¨¡¤¤¤º¤ßÌî´Ö¤Î³«¶È¤«¤é£µ£°Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤Î±¿Å¾´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯£³·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¶è´Ö¤Ï²£ÉÍ¨¡³¤Ï·Ì¾¡¦¾ÅÆîÂæ´Ö¡£ÁêÅ´¿·²£ÉÍÀþ¤äÄ¾ÄÌ¤¹¤ë£Ê£ÒÀþ¡¢ÅìµÞÀþ¤Ç¤Ï±¿¹Ô¤·¤Ê¤¤¡£»þ¹ï¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¡£ÁêÅ´¤Ï¡ÖÁêÅ´Àþ¤ÎÎò»Ë¤Ë¶½Ì£¤ä°¦Ãå¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡