お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）8月25日の放送では大竹と経済アナリストの森永康平氏が、新聞各社の世論調査の結果を記事を取り上げ分析した。

森永康平「そうですね。石破総理が当初辞めないと言っていた理由が自分が辞めることによってその間、政治空白ができるというのを理由に挙げていたわけですけれど。大竹さんご指摘の通り辞めろ辞めないというので事実上の政治空白ができてしまっていますから、政治空白つくりたくないのであればさっさと辞めなさいよという話にはなるわけです。ただ一方で次の総裁は誰が良いんですかというのを同じアンケートの中で見てみると、今のところ高市さんがトップ、次点が進次郎さん。なぜか３位に石破さんがまたいるんですけれども。これをどう見ているかなんですよね」

大竹「そうそう。今の自民党支持層の中では今の内閣を支持している人が70%以上いると……」

砂山圭大郎アナウンサー「今回は毎日新聞の調査でも辞任する必要がないと答えた人は43%と言いましたけど、支持政党別では自民党支持層の65%、公明党支持層の6割が辞任する必要はないと答えているということですね」

大竹「この後の政治の空白と混乱はやめてほしいとみんな思っているよね」

森永「そうですよね。やはり政治空白をつけらないという意味で言えばさっさと次の人に変えろという意見がある一方で、今の自民党の支持者たちからすると、高市さんになったら変わるんですか、進次郎さんになったら良くなるんですかというのを考えたときに、別にそんな変わらないから空白を長引かせるくらいなら石破さんでやってくれよと考えている人が結構アンケートを見ていると多いのかなと思いますね」