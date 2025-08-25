3½µ´Ö¤Ç6¥¥í¸ºÎÌ¤âÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤º ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥·¥ç¥ó¥Ü¥ê¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡´èÄ¥¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬8·î22Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡Ø¤È¤¤á¤¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¶¦±é¼Ô¤Ë6¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤òµ¤ÉÕ¤«¤ì¤º¡¢¥·¥ç¥ó¥Ü¥ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û3½µ´Ö¤Ç6¥¥íÁé¤»¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ£ÅÄ¤«¤ó¤Ê¤¬°§»¢¡£¡Öº£Æü¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡Öº£Æü¤Ï¹õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î»ä¿®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£Æ£ÅÄ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¢¡¢¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö»ØÎØ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»ØÎØ¤È¤Ï¡¢¸µ¥«¥Î¡¦¥ê¥Á¤ËÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤¿º§Ìó»ØÎØ¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö163Ëü4600±ß¤Î¤ä¤Ä¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢ÅÄÃæ¤Î¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Î´«¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¤«¤é¡£¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È²¶¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢Æ£ÅÄ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢ÂÎ½Å6¥¥í¤âÁé¤»¤Æ¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©µ¤ÉÕ¤«¤ó¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤è¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡ÖÁé¤»¤¿¤è¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¡£²¶¡£¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î»°ÅÓ¤ÎÀî¤Î¤ä¤Ä¤Ç¹¥´¶ÅÙ¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤ÆÁé¤»¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤È¡¢Ë´¤Éã¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤ò½Ð¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢2½µ´Ö¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¡Ö3½µ´Ö¤Ç¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÃ²¤¡¢¡Ö¤¦¤ó¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿BOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë