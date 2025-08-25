²Ú¤ä¤«¤Ë¡¡¡È³ÚÅÔ¡¦¾¾ËÜ¡È¤ËÈþ¤·¤¤²»¿§¤¬¶Á¤¯¡¡´¿·Þ¡ªOMF¡á¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¡ÃÏ¸µ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³Ú¥¯¥é¥Ö¤Ê¤ÉÌó1500¿Í¤¬»²²Ã¡¡
¡È³ÚÅÔ¡¦¾¾ËÜ¡È¤ËÈþ¤·¤¤²»¿§¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ»Ô¤Ç¤Ï24Æü¡¢OMF¡á¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¿áÁÕ³Ú¥Ñ¥ìー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿áÁÕ³Ú¥Ñ¥ìー¥É¡£
OMF¡á¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¾¾ËÜ»ÔÆâ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³Ú¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë39¤ÎÃÄÂÎ¡¦¤ª¤è¤½1500¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Áー¥à¤¬Áª¤ó¤À¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î1¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÈÅÄÃæ³Ø¹» 1Ç¯À¸
¡ÖÂç¤¤¤²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¾¤Î³Ø¹»¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÇÈÅÄÃæ³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤Ï1Ç¯¤«¤é3Ç¯¤Î12¿Í¤ÎÉô°÷Á´°÷¤¬ÎÏ¶¯¤¯±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±èÆ»¤Ç¤Ï¼êÇï»Ò¤ò¤·¤¿¤ê¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íá°á»Ñ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Î¿áÁÕ³Ú¤Î¥°¥ëー¥×¡£
Q¤ªÂ·¤¤¤ÇÍá°á¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«
°ÂÆÞÌî¤«¤é
¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡Ö½ë¤¤Ãæ¤¢¤ó¤ÊÂç¤¤¤³Ú´ï»ý¤Ã¤Æ ¤«¤ï¤¤¤¤¤·°Î¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¾å¼ê¤Ç¡×
¥Ñ¥ìー¥É¤·¤¿¿®ÌÀÃæ 2Ç¯À¸
¡Ö¥Õ¥ëー¥È¤Ç¤¹¡£½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
Q¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ñ¥ìー¥É¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö£¹·î9Æü¡×¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤ëOMF¡á¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£Èþ¤·¤¤²»³Ú¤¬¡È³ÚÅÔ¡¦¾¾ËÜ¡È¤Î²Æ¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£