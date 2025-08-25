£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿°¡Ä¹µíÂº¡Ê¤¢¤Á¤ç¤¦¤®¤å¤¦¤½¤ó¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¹Í¸Å¸¦µæ½êÂ¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ8·î25Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤ÎÅ·ÄÅÇîÊª´Û¤Ç23Æü¡¢¾¦¡ÊÝÖ¡ËÂå¤ÎÊ¸²½ºâ186ÅÀ¡ÊÁÈ¡Ë¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý3ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Õ¾Þ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¾¦²¦Ä«¤Ï600Ç¯¶á¤¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¹Ã¹üÊ¸»ú¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÀ®½Ï¤·¤¿Ê¸»úÂÎ·Ï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ê¹©¶È¤Ç¤âÂç¤­¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¹âÅÙ¤ËÀìÌç²½¤µ¤ì¤¿´±±Ä¼ê¹©¶ÈÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£

£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤Ç¡¢°¡Ä¹µíÂº¤ò»£±Æ¤¹¤ë¿Í¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë

¡¡Æ±Å¸¤Ï¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¤ÈÝÖÔÒÇîÊª´Û¡Ê²ÏÆî¾Ê°ÂÍÛ»Ô¡Ë¤¬¼çºÅ¡¢°ÂÍÛÇîÊª´Û¤È°ÂÍÛ»ÔÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¹Í¸Å¸¦µæ½ê¡¢°ÂÍÛÇîÊª´Û¡¢°ÂÍÛ»ÔÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ëÊ¸²½ºâ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¡Ö°¡Ä¹µíÂº¡Ê¤¢¤Á¤ç¤¦¤®¤å¤¦¤½¤ó¡Ë¡×¡Ö°¡Ô®Æ¼ÊýÂº¡Ê¤¢¤·¤É¤¦¤Û¤¦¤½¤ó¡Ë¡×¡ÖÃ¨Àþ³ÄÊ¸¹õÆ«Âº¡Ê¤·¤å¤»¤ó¤«¤¯¤â¤ó¤³¤¯¤È¤¦¤½¤ó¡Ë¡×¤Ê¤ÉÃøÌ¾Ê¸²½ºâ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ´ü¤Ï11·î23Æü¤Þ¤Ç¡£¡Êµ­¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë

£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿夔Ê¸Ä¦²Ö¹ü¾þ¡Ê¤­¤â¤ó¤Á¤ç¤¦¤«¤³¤Ä¤·¤ç¤¯¡¢°ÂÍÛÇîÊª´ÛÂ¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Ã¨Àþ³ÄÊ¸¹õÆ«Âº¡Ê¤·¤å¤»¤ó¤«¤¯¤â¤ó¤³¤¯¤È¤¦¤½¤ó¡¢°ÂÍÛÇîÊª´ÛÂ¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Ãú±¬²¦¼íÚÉËÎ¹ü¡Ê¤Æ¤¤¤Ü¤¦¤ª¤¦¤·¤å¤Ø¤¤¤Ü¤Ã¤³¤Ä¡¢Å·ÄÅÇîÊª´ÛÂ¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡Êº¸¤«¤é¡Ë¶Ì¹ïÅá¡Ê°ÂÍÛ»ÔÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡Â¢¡Ë¡¢ÀÄ¶Ì¹ïÅá¡Ê°ÂÍÛÇîÊª´ÛÂ¢¡Ë¡¢Ä»Æ¬·Á¹üÅá¡ÊÆ±¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤Ç¡¢Å¸¼¨¤ò¸«¤ë¿Í¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÆýÃúÊ¸Æ¼簋¡Ê¤Ë¤å¤¦¤Æ¤¤¤â¤ó¤É¤¦¤­¡¢°ÂÍÛÇîÊª´ÛÂ¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿黿Ê¸Æ¼È×¡Ê¤²¤ó¤â¤ó¤É¤¦¤Ð¤ó¡¢°ÂÍÛÇîÊª´ÛÂ¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤Ç¡¢Å¸¼¨¤ò¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤Ç¡¢Å¸¼¨¤ò¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤Ç¡¢Å¸¼¨¤ò¸«¤ë¿Í¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÂÓ³¸¾®Æ¼Å¤¡Ê¤¿¤¤¤¬¤¤¤·¤ç¤¦¤É¤¦¤Æ¤¤¡¢°ÂÍÛ»ÔÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡Â¢¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÅÚ¤·¤¿¾¦ÂåÀÄÆ¼Å¤¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¾®¤µ¤¤¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÇÏ´íÆ¼ÊÔï¿¡Ê¤Ð¤­¤É¤¦¤Ø¤ó¤É¤¦¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¹Í¸Å¸¦µæ½êÂ¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
£²£³Æü¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý£³ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ØùÀÆÆ¼È×¡Ê¤«¤»¤¤¤É¤¦¤Ð¤ó¡¢°ÂÍÛ»ÔÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡Â¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë