Å·ÄÅ¤Ç¾¦Âå¤ÎÊ¸²½ºâÅ¸¡¡3ÀéÇ¯Á°¤Î¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ8·î25Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤ÎÅ·ÄÅÇîÊª´Û¤Ç23Æü¡¢¾¦¡ÊÝÖ¡ËÂå¤ÎÊ¸²½ºâ186ÅÀ¡ÊÁÈ¡Ë¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ö¾¦Í¸É´¹©¡Ý3ÀéÇ¯Á°¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¡×Å¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Õ¾Þ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¦²¦Ä«¤Ï600Ç¯¶á¤¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¹Ã¹üÊ¸»ú¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÀ®½Ï¤·¤¿Ê¸»úÂÎ·Ï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ê¹©¶È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¹âÅÙ¤ËÀìÌç²½¤µ¤ì¤¿´±±Ä¼ê¹©¶ÈÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Å¸¤Ï¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¤ÈÝÖÔÒÇîÊª´Û¡Ê²ÏÆî¾Ê°ÂÍÛ»Ô¡Ë¤¬¼çºÅ¡¢°ÂÍÛÇîÊª´Û¤È°ÂÍÛ»ÔÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¹Í¸Å¸¦µæ½ê¡¢°ÂÍÛÇîÊª´Û¡¢°ÂÍÛ»ÔÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ëÊ¸²½ºâ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¡Ö°¡Ä¹µíÂº¡Ê¤¢¤Á¤ç¤¦¤®¤å¤¦¤½¤ó¡Ë¡×¡Ö°¡Ô®Æ¼ÊýÂº¡Ê¤¢¤·¤É¤¦¤Û¤¦¤½¤ó¡Ë¡×¡ÖÃ¨Àþ³ÄÊ¸¹õÆ«Âº¡Ê¤·¤å¤»¤ó¤«¤¯¤â¤ó¤³¤¯¤È¤¦¤½¤ó¡Ë¡×¤Ê¤ÉÃøÌ¾Ê¸²½ºâ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ´ü¤Ï11·î23Æü¤Þ¤Ç¡£¡Êµ¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë