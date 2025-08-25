ÀîºêFÀï¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤ÎÌ¾¸Å²°FW¥æ¥ó¥«¡¼¡¢2»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß&È³¶â20Ëü±ß
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï25Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤ÇÂà¾ì¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹FW¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥æ¥ó¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤ÈÈ³¶â20Ëü±ß¤Î½èÊ¬¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥ó¥«¡¼¤Ï23Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÀîºêFÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¸åÈ¾6Ê¬¤Ë¸åÊý¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤ËDF¿À¶¶ÎÉÂÁ¤Î´éÌÌ¤òÂÎ¢¤Ç½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°µ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤ò¡ÖÁê¼ê¶¥µ»¼Ô¤Î´é¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÎ¢¤Ç²á¾ê¤ÊÎÏ¤Ç¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ãø¤·¤¯ÉÔÀµ¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡×¤·¡¢2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤È20Ëü±ß¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥ó¥«¡¼¤Ï31Æü¤ÎÂè28ÀáFCÅìµþÀï¤È9·î13Æü¤ÎÂè29Àá²¬»³Àï¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ë¡£
