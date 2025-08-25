元AKB48柏木由紀（34）が25日、都内でディズニー映画「シャッフル・フライデー」（9月5日公開）ジャパンプレミアイベントに出席した。

高校生のハーパーとママ（アンナ）、おばあちゃんと嫌いな同級生の体がある日突然シャッフルされるハートフルコメディー。「1ミリも出演していません」と笑いつつ、「いろんなあるあるが詰め込まれた。10代のころの悩みだとかアンナ世代の悩みだとか、面白く明るいあるあるとして共感できる作品になっています」と感想を語った。

30代のアンナの目線に立って作品を見たといい「アンナが有名なバンドで活動していた。実は私の母が有名になりたかったけどなれなかった人で、自分は母の思いを勝手に背負ってアイドルになろうと思った。中学の時に鹿児島から上京して、そこからずっと応援してくれてた」と感謝を語った。続けて「もう18年目になるけど、最近少しずつ母が口うるさくなってきて、『テレビではそんなこと言わないでください。お母さんは恥ずかしいです』とか。でもこの映画を見て親心に初めて気づきました」と笑いを誘った。

入れ替わってみたい人を問われると「秋元康さんと入れ替わってみたい」と答え、「脳みそどうなっているんだろう？ と知りたくなった。あとおいしいご飯屋さんをたくさん知っている。人生大変だと思うけど楽しそうなので、プロデューサー側になってみたいです」と語った。