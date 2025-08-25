「何気に初!!!!!」岡田結実、父・ますおか岡田圭右とのレアな親子2ショット公開「パパいい笑顔だ」「素敵な親子関係すぎます」 カメラマンは夫
タレントの岡田結実（25）が25日、自身のインスタグラムを更新。「そういえば前に色々な報告兼ねて父親とご飯しました〜」「SNSで2人の写真あげるの何気に初!!!!!」と報告し、父親でお笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右（56）とのレアな親子2ショットを公開した。
【写真】「夫がこの写真撮ってくれた天才!!!!!!」岡田圭右＆長女・結実のレアな親子2ショット
「私たち共演NGなので写真撮るの試行錯誤してたら父親がめっちゃ笑ってた」とちゃめっ気たっぷりに振り返り、2枚の親子写真をアップ。「夫がこの写真撮ってくれた天才!!!!!!」と明かすとともに、4月に結婚を発表したお相手も食事会に同席していたことを伝えた。
投稿では「好感度上がる写真を上げてくれ！好感度は大事やねん！と頼まれたのもここで暴露します。笑」「11月12月にある私の初舞台も来てねって言ったら行けたら行くわという関西人あるある発言された事もここで暴露します。笑 来てね」などと、親子間でのユーモアたっぷりなやり取りも紹介しながら、「おめでとう!!って笑顔で言ってくれたからよかったー!!」と父・圭右から祝福を受けたことをうれしそうに明かしていた。
この投稿に対し、母で元お笑いコンビの-4℃の岡田祐佳（上嶋祐佳）が「いい写真だね ほんとにおめでとうだね」と反応したほか、コメント欄には「素敵すぎるっ」「パパいい笑顔だ」「素敵な親子関係すぎます」「親子漫才みたいですね」「ゆいちゃんの旦那さんナイスショット」「いい写真ですねぇ」など、さまざまな声が寄せられている。
圭右と祐佳は1995年に結婚。長男で俳優の岡田隆之介（27）、長女・結実をもうけたが、2017年に離婚した。圭右は19年に30代の一般女性と再婚し、20年に男児が誕生。24年10月には読売テレビ『上沼・高田のクギズケ！』の放送内で、0歳の子どもがいることを明かしている。
