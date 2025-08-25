ÀÖÀ±·û¹»á¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°DHÀ©¤Ë»ýÏÀ¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤¬³Ú¤À¤è¤Í¡×¡Ö²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ä¡×
¡¡¸µºå¿À¤ÎÀÖÀ±·û¹»á¡Ê49¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬ytv¤Îºå¿À±þ±ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥È¥é¥È¥é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð±é¡£27Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎÆ³Æþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎDHÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹âÂÇÄã¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÃÇ¸À¡£¸½Ìò¤Î¼éÈ÷¤ËÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â·ÀÌó±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡ÖÀ¨¤¯¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¡×¤È´¿·Þ¤·¡¢¡Ö¤¢¤È¤â¤¦1¸Ä¸À¤¦¤È¡¢´ÆÆÄ¤¬³Ú¤À¤è¤Í¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö²¬ÅÄ¡ÊÁ°¡Ë´ÆÆÄ¤È¤«¤ÏÅê¼ê¸òÂå¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¤òÀ¨¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Ö²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯È¿ÂÐ¤À¤È»×¤¦¡£¡È¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¤ä¤ó¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²¸»Õ¤Î¹Í¤¨¤ò¿ä»¡¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢Åê¼ê¸òÂå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢À¨¤¯´ÊÃ±¤È¤¤¤¦¤«¡£¡È¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¸À¤¦¤Ê¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÀ¨¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£