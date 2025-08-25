ÏÉ¸«ÎèÆà¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤«¤éÈþµÓ¤¬¤¢¤é¤ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Ê¥¤¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÏÉ¸«¥¢¥Ê
¡¡2021Ç¯6·î¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÏÉ¸«¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤ÎNEW¥¯¥é¥Ö¡¢¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤¤Î¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ØÆðÅ´ÃÃÂ¤¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ÙÆðÅ´ÃÃÂ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ø¤Ê¤ó¤À¤«Æñ¤·¤½¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆðÅ´ÃÃÂ¤¤Î½À¤é¤«¤¤ÂÇ´¶¤È¡¢¹â¤¤´²ÍÆÀ¤¬ÀäÌ¯¤ËÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÇ¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¡È¥´¥ë¥Õ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡É¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËÜ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤ò»î¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡°ì½ï¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥·¥ã¥Ä¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÎÈà½÷¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤òÂª¤¨¤¿¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½Ö´Ö¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Ê¥¤¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÏÉ¸« ÎèÆà¡Ê¤¹¤ß ¤ì¤¤¤Ê¡Ë
1990Ç¯5·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£2013Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2020Ç¯3·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¡£2022Ç¯1·î11Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÏÉ¸«ÎèÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷sumi__reina¡Ë
