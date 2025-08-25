神戸市中心部のマンションで住人の女性（24）が刃物で刺され死亡した事件。 殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（35）とみられる男が、事件が起きた8月20日、被害者とみられる女性の後をつけるように歩く姿が、被害者の職場近くの防犯カメラに映っていたことがわかりました。

「殺意を持っていたかはわかりません」

東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（35）は、8月20日午後7時半ごろ、神戸市中央区磯辺通のマンションのエレベーター内で、このマンションに住む会社員の女性（24）に対し、殺意を持って胸などをナイフで数回刺し、殺害した疑いが持たれています。

谷本容疑者は「ナイフで腹部のあたりを1回か2回くらい刺したことに間違いありません」と刺した行為は認めているものの、「殺意を持っていたかはわかりません」と述べ、容疑を一部否認しています。

被害者とみられる女性が同僚らと別れた後… 谷本容疑者とみられる男がつけていく

捜査関係者によりますと、被害女性は事件当日、午後6時半ごろに退社して自宅マンションに向かいました。

MBSが入手した女性の勤務先近くの防犯カメラの映像には、20日午後6時半ごろ、被害者とみられる女性が同僚らと退社したほぼ同じ時刻に、谷本容疑者とみられる男も勤務先近くにいることが分かります。

そして被害者とみられる女性が同僚らと別れた後、1人で歩いていく後ろを、谷本容疑者とみられる男がつけていく姿も確認できます。

阪神の西元町駅や神戸三宮駅の防犯カメラにも容疑者の姿 50分以上女性の後をつけたか

捜査関係者によりますと事件当日、女性は退勤後、業務の都合で郵便局に立ち寄り、阪神電鉄の西元町駅で電車に乗りました。

女性は神戸三宮駅で下車し、付近のスーパーで買い物をした後、ポートライナーの三宮駅へ移動。ポートライナーに乗って、自宅マンションの最寄り駅である貿易センター駅まで移動したということです。

この間、谷本容疑者が女性の後をつける形で、西元町駅や神戸三宮駅を歩く姿が防犯カメラに映っていたということです。

貿易センター駅でも女性の後をつけていたとみられていて、警察は、谷本容疑者が女性と同じ電車に乗るなどして、50分以上にわたり後をつけていたとみて調べています。

被害女性を「まったく知らない人です」

また、取り調べで谷本容疑者は、被害女性について「まったく知らない人です」と供述しているということです。



兵庫県警は、谷本容疑者と被害女性は面識がなかった可能性があるとみて捜査しています。