¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡ÛÆüËÜ¡¡2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤Î³³¤Ã±ï¤«¤é1¥»¥Ã¥ÈÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¡¢8Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¼çÆ³¸¢°®¤ë
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¡¡ÆüËÜ¡Ý¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ê2025Ç¯8·î25Æü¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬25Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¤ÎÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¡Ë¤ÏÆ±17°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤È³³¤Ã±ï¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤ò25¡Ý27¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤ò20¡Ý25¤È¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤ÆüËÜ¡£Âè2¥»¥Ã¥ÈÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿ÏÂÅÄ¤¬¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¾ì¡£4¡Ý6¤«¤éÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤É4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¤â8Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢25¡Ý20¤ÇÂè3¥»¥Ã¥È¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï4°Ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2010Ç¯Âç²ñ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡23Æü¤Î½éÀï¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£