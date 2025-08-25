デサントジャパンは、「デサント」ブランドの新しいアプリケーション「DESCENTE専用アプリ」の配信を開始した。このアプリでは、商品の購入、スタイリング提案はもちろん、アプリ限定商品やイベントの情報、購入した商品のメンテナンス方法など、楽しめる情報を届ける。また、店舗スタッフにLINEでスタイリングなどの相談ができるサービスも開始する。

今後、消費者に「デサント」ブランドの世界観・商品を長く楽しんでもらうため、情報の拡充や機能の追加を行っていく。





「DESCENTE専用アプリ」のホームでは、最新情報・予約販売のご案内、プロダクトへのこだわり、長く使ってもらうための商品メンテナンス方法、アプリ限定商品・イベント情報をタイムリーにキャッチできる。スタイリングでは、使っているアイテム・気になるアイテムを使った店舗スタッフの着こなしをチェックできる。ショップでは、デサント公式通販との連携で、商品詳細情報を確認して購入可能。お気に入りでは、自分だけの気になるアイテムリストを作成できる。

CLUB DESCENTE会員証では、店舗でもオンラインでも、買い物ごとにCLUB DESCENTEポイントが貯まり、すべてのCLUB DESCENTE加盟店でポイントが使える。LINEを通じて、店舗スタッフに直接相談が可能。

デサントジャパンは、これまでも「デサント」をはじめ、取り扱う9つのブランドを統合した「CLUB DESCENTE」公式アプリを提供してきた。今回の「DESCENTE専用アプリ」は、デサントジャパンが提供する2つ目のアプリ。CLUB DESCENTE会員証や公式通販との連携など共通の機能は生かしつつ、新しいアプリでは、より「デサント」ブランドのユーザーに寄り添った情報を発信していく。

アスリート起点の「モノづくり」を追求してきた「デサント」は、プレミアムスポーツブランドとして、トップアスリートの最高のパフォーマンスを支えてきた独自のスポーツテクノロジーやこだわり抜いたクラフトマンシップによってもたらされる、機能美を追求した高機能、高品質、デザイン性に優れた上質なスポーツプロダクトを提供していく。日々可能性に立ち向かうプレイヤーの心を高揚させ、挑戦心に火をつけ、心と体のベスト・パフォーマンスを支えられる。そんな、日々を生きていく生活者に自信をもたらすようなブランドでありたいと考えている。

デサント＝https://www.descente.co.jp