グンゼは、8月21日に、レディースブランド「KIREILABO（キレイラボ）」のFitte（フィッテ）グループから、どんなシーンでもマルチに使える「Multi Bra（マルチブラ）」を発売する。同商品は、家でも外でも24時間、着用者のさまざまな悩みに寄り添う多機能ブラジャー。また、オーガニックコットンを高混率で採用し、ブランドコンセプト「肌がよろこぶスキンウェア」を素材面でも配慮した商品となっている。

女性の身体は、年齢やライフステージによって変化していく。特にバストは生理周期や体調、加齢の影響を受けることも。Fitteは、マスターブランドKIREILABOから、“肌にも地球にもやさしいオーガニックコットン生まれの立体シルエットインナー”として2020年にデビューした。Fitteの大きな特徴として、「やさしい肌ざわりのオーガニックコットン混」と「刺激の少ないディテール」の2点を重視している。

コットンは、吸湿性・保温性の高さから、寒い季節にも適している。中でも、オーガニックコットンは、認証を受けた農場で、農薬や化学肥料の使用を抑えた人にも自然にも配慮した有機農法で作られている。肌がゆらぐ時などにも寄り添えるよう素材からこだわっている。



「マルチブラ ノンワイヤーブラジャー」

Fitteのブラジャーはノンワイヤーで、アンダーゴムもないので、締め付け感を軽減する。また、切りっぱなしでもほつれにくい「CUT OFF（カットオフ）」の生地の採用で縫い目を減らし、肌への刺激が少ない仕様の商品も展開している。

ライフスタイルやファッションのシーンがシームレス化する時代の中で、長時間着用するブラジャーのニーズも変化してきた。「できるだけ楽に」「窮屈じゃないものが良い」「でもサポートしてほしい」そんな声に応えて、快適性とバストケアを意識した機能性を両立。24時間シームレスにサポートできるように開発したのが「マルチブラ」となっている。同社調査によって抽出した、シチュエーションごとに求められる最適機能を兼ね備えるとともに、オーガニックコットン混素材で肌にやさしい、究極の万能インナーが完成した。

ストレッチ性が高い立体成型で、部位ごとに編地を変化させることで、アクティブな時間も、リラックスタイムも快適な着用感を実現した。肩紐や背中部分まで、細部に工夫が詰まっている。



「マルチブラ ショーツ」

マルチブラとセットで着用できる、マルチショーツも同時発売する。ショーツもオーガニックコットン混で、様々な機能性、快適な設計にこだわった。

［小売価格］

マルチブラ ノンワイヤーブラジャー：M〜LL 2750円／3L 3080円

マルチブラ ショーツ：M〜LL 1430円／3L 1760円

（すべて税込）

［発売日］8月21日（木）

グンゼ＝https://www.gunze.co.jp