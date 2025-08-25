

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した小森香乃

『週刊ヤングジャンプ』主催コンテスト「制コレ24」のメンバーとして活躍し、さらに俳優としてもその才能を発揮する小森香乃（こもり・かの）が、8月25日（月）発売『週刊プレイボーイ36号』のグラビアに初登場。初々しさと真っすぐなまなざしが印象的な17歳の今を切り取った。

【写真】小森香乃の初登場グラビア

■クラシックバレエを11年間

――初登場の週プレの撮影はどうだった？

小森 制コレのときは基本、フレッシュな感じとか爽やかな感じが多いんですけど、今回は黒い水着とかもあって、いつもと違う雰囲気で撮影していただいたので、すごく新鮮で楽しかったです。

――印象に残っているカットは？

小森 ブドウを食べているカットです。食べているところを撮ってもらうのはあまりないし、ブドウもおいしかったので幸せでした（笑）。

――衣装でいうと、セーラー服のようなワンピースがお気に入りだったみたいだけど。

小森 はい。実はあれSNSで見たことがあって着たいと思っていたので、フィッティングのときに並んでいてうれしかったんです。実際に着てみたらすごくかわいくて、買い取りたいぐらいだったんですけど、プライベートで着るのはちょっと勇気がいるなって。

――制コレに決まって、今何ヵ月くらいたった？

小森 1年ちょっとくらいです。

――制コレメンバーに決まったときはどんな心境だったの？

小森 まずファイナリストになれたのがすごくビックリでしたし、うれしくて。それまでグラビアを見たことがなかったんですけど、ファイナリストのグラビア撮影がすごく楽しくて、そこから「絶対、制コレメンバーになりたい」と思いました。

その後、選んでいただいて、そこからグラビアのお仕事も何回かさせていただいたんですけど、やっぱり楽しいです。

――撮られるのは好き？

小森 撮られるのも楽しいし、制コレのメンバーももちろんみんな大好きだし。全部が楽しいです。

――まだ高校生なんだよね。

小森 今、高校2年生です。

――高校生活はどう？

小森 舞台とかが入ると行けないときもあったりするので、テストがあんまり追いつけなくて。なので、けっこう難しい部分とか、悩んだりすることもあるんですけど。でも、やっぱり学校に行くとお友達が助けてくれたりするので楽しいです。一応、チア部に入ってます。

――踊るのは得意？

小森 バレエは11年習っていて、クラシックバレエは得意なんですけど、ダンスはちょっと苦手です。

――プライベートではどんなことをしてるときが楽しい？

小森 好きなことは、最近はお風呂に入りながらNetflixとかを見るのが好きです。お風呂好きなんで1時間くらい入ってます。

――のぼせないの？

小森 熱いのが好きなんですよ。だから、顔が真っ赤になって上がるみたいな。

――最近楽しかったNetflixのオススメ作品は？

小森 最近は、アニメなんですけど、『タコピーの原罪』が面白かったです。あと、戦争ものの舞台を最近やったので、戦争の映画とかをたくさん見てます。

――10月公開の映画にも出演するんだよね？

小森 はい。『ソーゾク』という映画で、内容のことはあんまり言えないんですけど、大塚寧々さんの娘役で出演させていただきます。

――高校生の設定？

小森 いえ、22歳で就活をしている役だったんですけど、撮影しているときはまだ15歳だったので、しゃべり方とかが難しかったです。やっぱり子供っぽくなっちゃいがちだったので、大人らしいしぐさとかを意識して演じました。

――お芝居は好き？

小森 演技は好きです。有村架純さんが好きなんですけど、あの自然な演技がすごいなと思って。映画もたくさん見てるんですけど、憧れの存在です。

――最後に読者にメッセージを。

小森 ファンの方との交流がすごく好きで、いつもコメントや「いいね」で応援していただくのが励みになっています。ぜひイベントや舞台など、会いに来ていただけたらうれしいです。これからもいっぱい好きになってください！

スタイリング／上野 珠 ヘア＆メイク／新井祐美子

●小森香乃（こもり・かの）

2008年8月6日生まれ 東京都出身

身長158cm 血液型＝B型

○『週刊ヤングジャンプ』主催のコンテスト「制コレ24」のメンバー。出演映画『ソーゾク』が10月17日（金）から全国順次公開予定。

公式Instagram【@komori_kano86】

公式X【@komorikano】



小森香乃デジタル写真集『小森、かわいすぎだろっ！』 撮影／上村透生 価格／1100円（税込）

取材・文／西山麻美 撮影／上村透生