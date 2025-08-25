¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬Ç¨¤ìÈ±¥Ç¥³½Ð¤·¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡ª¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ª´é¡×¡Ö¤Û¤¯¤í¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¢£¾¾Â¼¤Ï9·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥¥Í¥Þ½ÜÊóNEXT¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡Ø¥¥Í¥Þ½ÜÊó¡Ù①～②
¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢9·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥¥Í¥Þ½ÜÊóNEXT Vol.66¡ÙÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏSixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡£
¾¾Â¼¤Ï¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤¿¥Í¥¤¥Óー¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£Ç¨¤ìÈ±¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¤ª¤Ç¤³½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¤Î¡¢ÈþÈ©¤¬±Ç¤¨¤ë±ð¤ä¤«¤ÊÉ½»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ª´é¡×¡Ö¤Û¤¯¤í¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£