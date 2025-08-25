Jリーグとサンリオのコラボが話題

Jリーグは8月18日に株式会社サンリオとともに「フェアプレーリボンプロジェクト」を実施することを発表した。

このプロジェクトは、サッカー界の一員として「フェアプレーの精神」を大切にするJリーグと、Jリーグフェアプレーパートナーであり、「みんななかよく」を企業理念に掲げるサンリオが互いに共感して実施するものとなっている。

このプロジェクトでは、人と人の気持ちを結ぶ「なかよしのしるし」であるハローキティのリボンに、前60クラブのカラーやエンブレムなどのデザインが取り入れられる。そのデザインがSNSでも公開され、ファンからは「たまらない」などの声があがっている。9月3日からは来場者特典として、「フェアプレーリボンクリアファイル」が配布される予定となっている。

SNS上では「キティ好きにはたまらないコラボ！！！」「何この可愛いキティたち」「絶対欲しい！！！」「はぁーーーーかわいい」「もともとキティちゃんの持ち物なんじゃないかってぐらいなじんでる」「ウチの子が一番可愛いんだから」「すごいなこれ」「グッズ買う」「全部欲しい」「胸熱」と、大きな反響を呼んでいる。

なお、各Jクラブのリボンデザインを使用したコラボ商品は9月1日以降、各Jクラブの試合会場、ショップ、オンラインストアで順次販売となり、ぬいぐるみ、アクリルキーホルダー、マフラータオルなど9種のアイテムが展開される。（FOOTBALL ZONE編集部）