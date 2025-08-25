グラビアインフルエンサー・ときちゃんの2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（8月29日（金）発売）より、第3弾イメージカットが公開された。

“恥ずかしがるバニー動画”の鬼バズりからまもなく3年。休みなくグラビア界を沸かせ続ける大人気TikToker、ときちゃんの2nd写真集が8月29日に発売。ときちゃん初の海外ロケで、いつも以上に超絶脱ぎっぷりの意欲作が爆誕する。

ロケ地は台南。大自然の中で全裸になり、葉っぱだけを身にまとい、セクシーランジェリーをまとったボリューミーなお尻に急接近…と思えば、いつものジャージスタイルで飲みまくり。

公開されたイメージカットでは、ときちゃんがシースルーランジェリーに身を包み、外で美しいプロポーションを披露している。淡いパープル柄のシースルーランジェリーを着たときちゃんが、路上駐輪場に置かれた原付バイクのシートにまたがったカットでは、アート映画の1シーンを切り取ったような、セクシーで洗練された表情を切り取っている。

またタイル壁画の前に立ち、スケスケランジェリーから覗く、おへそやVラインの美しさが光るカット、ぷりっとしたドアップのヒップカットでも、ときちゃんの魅力を全面に写し出している。

なお、写真集発売を記念した、ネットサイン会の開催も決定。9月5日（金）午後7時30分から開始予定で、予約もスタート。ネットサイン会でしかゲットできない特典も用意されている。

ネットサイン会 詳細・予約ページ：https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=sljUtNYNswIo

ときちゃん プロフィール

1995年、神奈川県生まれ。T161。

2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。1st写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）の大ヒットを受け、2nd写真集が8月29日に発売。最新情報は@menmenman_39をチェック。

書誌情報

ときちゃん2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』

著者：ときちゃん

撮影：塩原洋

発売日：2025年8月29日（金）

定価：3,500円（本体3,182＋消費税）

出版社：扶桑社

予約リンク：https://amzn.to/3UtAchy

