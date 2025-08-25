　本日の日経平均株価は、米株高を受けリスク選好の買いが優勢となり、前週末比174円高の4万2807円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は74社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、業績予想及び配当予想の上方修正と1株から2株への株式分割が好感されたオリエンタルコンサルタンツホールディングス <2498> [東証Ｓ]、米アリゾナ州に新会社を設立すると発表したトーカロ <3433> [東証Ｐ]など。そのほか、ＬＡホールディングス <2986> [東証Ｇ]は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1949> 住友電設　　　東Ｐ　建設業
<1967> ヤマト　　　　東Ｓ　建設業
<2334> イオレ　　　　東Ｇ　サービス業
<2498> オリコンＨＤ　東Ｓ　サービス業
<2981> ランディクス　東Ｇ　不動産業
<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<2991> ランドネット　東Ｓ　不動産業

<3107> ダイワボウ　　東Ｐ　卸売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<3661> エムアップ　　東Ｐ　情報・通信業
<3853> アステリア　　東Ｐ　情報・通信業
<3924> ランドコンピ　東Ｐ　情報・通信業
<4072> 電算システム　東Ｐ　情報・通信業

<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4491> Ｃマネージ　　東Ｓ　情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<4914> 高砂香　　　　東Ｐ　化学
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業

<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<6023> ダイハツイン　東Ｓ　輸送用機器
<6040> 日本スキー　　東Ｇ　サービス業
<6045> レントラクス　東Ｇ　サービス業
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械

<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<7014> 名村造　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7088> フォーラムＥ　東Ｐ　サービス業
<7164> 全国保証　　　東Ｐ　その他金融業
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7187> ジェイリース　東Ｐ　その他金融業
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器

<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7378> アシロ　　　　東Ｇ　サービス業
<7539> アイナボＨＤ　東Ｓ　卸売業
<7814> 日本創発Ｇ　　東Ｓ　その他製品
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業

<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業
<8929> 青山財産　　　東Ｓ　不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<9051> センコン物流　東Ｓ　陸運業

<9241> ＦＬネット　　東Ｇ　サービス業
<9275> ナルミヤ　　　東Ｓ　小売業
<9551> メタウォータ　東Ｐ　電気・ガス業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業

株探ニュース