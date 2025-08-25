本日の【上場来高値更新】 オリコンＨＤ、トーカロなど74銘柄
本日の日経平均株価は、米株高を受けリスク選好の買いが優勢となり、前週末比174円高の4万2807円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は74社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、業績予想及び配当予想の上方修正と1株から2株への株式分割が好感されたオリエンタルコンサルタンツホールディングス <2498> [東証Ｓ]、米アリゾナ州に新会社を設立すると発表したトーカロ <3433> [東証Ｐ]など。そのほか、ＬＡホールディングス <2986> [東証Ｇ]は7日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1736> オーテック 東Ｓ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業
<1967> ヤマト 東Ｓ 建設業
<2334> イオレ 東Ｇ サービス業
<2498> オリコンＨＤ 東Ｓ サービス業
<2981> ランディクス 東Ｇ 不動産業
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業
<2991> ランドネット 東Ｓ 不動産業
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ 不動産業
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<3661> エムアップ 東Ｐ 情報・通信業
<3853> アステリア 東Ｐ 情報・通信業
<3924> ランドコンピ 東Ｐ 情報・通信業
<4072> 電算システム 東Ｐ 情報・通信業
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4491> Ｃマネージ 東Ｓ 情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業
<4914> 高砂香 東Ｐ 化学
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器
<6040> 日本スキー 東Ｇ サービス業
<6045> レントラクス 東Ｇ サービス業
<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<7014> 名村造 東Ｓ 輸送用機器
<7088> フォーラムＥ 東Ｐ サービス業
<7164> 全国保証 東Ｐ その他金融業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7187> ジェイリース 東Ｐ その他金融業
<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7378> アシロ 東Ｇ サービス業
<7539> アイナボＨＤ 東Ｓ 卸売業
<7814> 日本創発Ｇ 東Ｓ その他製品
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業
<8929> 青山財産 東Ｓ 不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<9051> センコン物流 東Ｓ 陸運業
<9241> ＦＬネット 東Ｇ サービス業
<9275> ナルミヤ 東Ｓ 小売業
<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
株探ニュース